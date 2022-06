Werbung

Dreieinhalb Jahre sind kurz oder lang, je nach Betrachtungsweise. Für den Citroën C5 Aircross, und nicht nur für den, waren zwei davon pandemiebedingt besonders lang. Währenddessen ist der Doppel- winkel-Crossover, der seinen Marktstart hierzulande An- fang 2019 absolviert hatte, gereift.

Das Resultat steht jetzt am Start. Mit geglättetem Outfit, kantiger und weniger rundlich, samt neuer, V-förmiger Lichtsignatur, mit abstrahierten Citroën-Logos gespicktem Kühlergrill. Gleiches gilt für das Heck, mit ebenfalls neu gezeichneten Leuchten. Das Interieur steht im Zeichen nochmals erhöhter Kommodität, mit frisch gepolsterten Sitzen, wie sie bereits vom C5 X her bekannt sind. Die Mittelkonsole ist modifiziert, in der Automatikversion gibt es den bisherigen Schalthebel nicht mehr, dafür einen Schiebeschalter für das Justieren der Fahrstufen.

Der Aircross hat seine Stärken – Komfort, Geräumigkeit, Modularität – ausgebaut und ist noch dynamischer geworden!“ ANDREAS BLECHA, Pressesprecher Citroën Österreich

Topmotorisiert ist, wie gehabt, der Plug-in-Hybrid mit 225 PS Systemleistung (bis zu 61 Kilometer elektrische Reichweite). Eine kurvenreiche Testroute im Hinterland der Côte d’Azur demonstrierte, dass das Komfortfahrwerk – Federn mit doppeltem hydraulischem Anschlag – nochmals verfeinert wurde. Die gefühlvollere Lenkung lässt geradezu sportliches Wedeln zu. Ohne, dass der Antrieb muckt oder der Aufbau ins Wanken gerät.

Das weitere Motorenprogramm inkludiert je einen Benziner und einen Diesel, Ersterer ein 1,2-Liter-Dreizylinder, Zweiterer ein 1,5-Liter-Vierzylinder – mit jeweils 130 PS. Allradantrieb wird es nach wie vor nicht geben, der bleibt anderen Konzernverwandten vorbehalten. Und das Traktionshilfesystem (Name: GripControl) ist nur für die reinen Verbrenner, aber nicht für den Plug-in-Hybrid zu haben.