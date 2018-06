Man kann auch Hochdachkombi zu ihm sagen. Ludospace klingt aber eleganter. Und exotischer. Obwohl dahinter etwas so wenig Exotisches wie ein kompakter Kastenwagen mit Pkw-Einrichtung steckt. Damit hat Citroën Mode gemacht, 1996, als die erste Berlingo-Generation debütierte. Eine Reihe von Herstellern ist diesem Beispiel gefolgt.

Der auf Familien ausgelegte Franzose war 4,14 Meter lang. In Generation zwei, 2008, legte Citroën knapp 25 Zentimeter drauf. Bisher wurden 1,7 Millionen Pkw-Versionen von insgesamt 3,3 Millionen Berlingos produziert.

Die Nachfrage ist – trotz SUV-Boom – ungebrochen

Jetzt steht die dritte Auflage am Start. Wie beim größeren Bruder Space Tourer (Jumpy) basiert der Neue zum Teil auf der Pkw-Plattform EMP2. Das betrifft den Vorderwagen. Hinten ist die optimierte Basis der gerade auslaufenden Berlingo-Generation im Einsatz. Und auch jetzt gibt es einen (kleinen) Längenzuschlag auf 4,4 Meter – das betrifft die M(edium)-Version. Die neue Langversion XL misst 4,75 Meter und bringt die Option auf Siebensitzigkeit mit. Erzielt wurde das durch Streckung des Radstands – von 2,79 auf 2,98 Meter. Kofferraumvolumen? M 775 bis 3.500 Liter, XL 1.050 bis 4.000 Liter. Gewichtsmäßig schießt er dabei nicht allzu sehr ins Kraut, es sind ab rund 1.400 Kilogramm.

Das (Start-)Motorenprogramm ist kompakt: 1,5-Liter-Diesel mit 100 oder 130 PS, 1,2-Liter-Turbobenziner (Dreizylinder) mit 110 oder 130 PS. Die kleineren Leistungsstufen sind mit einer Sechs-Gang-Schaltung kombiniert, in den stärkeren Versionen ist eine achtgängige Wandlerautomatik verbaut. Alle Motoren entsprechen übrigens der Euro-6d-Temp-Vorgabe.

Verfeinert sind die bekannten Praxisdetails: zwei seitliche Schiebetüren mit versenkbaren Fenstern, drei faltbare Einzelsessel in Reihe zwei (im XL, wenn sieben Sitze an Bord, alle im Fond längs verschiebbar), in mehreren Positionen justierbare Laderaumabdeckung, separat zu öffnende Heckscheibe, brett-ebener Kofferraumboden, umklappbarer Beifahrersitz, Ladelänge bis zu 2,7 bzw. 3,05 Meter, bis zu 28 Staufächer (mit Modutop in Kombination mit Panoramaglasdach), optional gekühltes Top-Box-Handschuhfach (Beifahrer-Airbag im Dachhimmel) und, und, und.

Dazu kommen bis zu 19 Elek-tronik-Features, darunter adap-tiver Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, Einparkhelfer, farbiges Head-up-Display, Rückfahrkamera, induktives Handyladen … Selbstverständlich sind Infotainmentsystem und, je nach Ausstattung Navigation, über ein frei stehendes Acht-Zoll-Display. Konnektivität inklusive Smartphone-Integra-tion gehören dazu. An Bord sein kann das Traktionshilfesystem GripControl inklusive Bergabfahrhilfe. Wer unbedingt einen 4x4 haben will: In Kooperation mit Dangel offeriert Citroën auf Bestellung einen echten Allradantrieb.

Die erste Probe aufs Fahr- und Wohnlichkeitsexempel lieferte der neue Berlingo südlich von Paris. Konstatiert wurde: komfortable Federungsabstimmung, dennoch weit entfernt von Schaukeleien, für diese Art von Fahrzeug gerade richtig präzise Lenkung, gute Geräuschdämmung, kernig gepolsterte Sitze mit gutem Seitenhalt. Das Cockpit ist auf Anhieb durchschaubar. Der 130-PS-Diesel versteht sich sehr gut mit der Automatik. Der 110-PS-Benziner wirkt kräftiger, als es die Leistungsangabe vermuten ließe. In beiden Motorisierungen ist der Berlingo kein Rennpferd, dafür ein beharrlicher Langstreckentraber mit citygerechter Agilität und guter Überschaubarkeit.

Start & Preis. Der Marktstart ist für Oktober angekündigt. Die Preise stehen noch nicht fest. An den Ausstattungsspezifikationen wird noch getüftelt.