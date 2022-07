Exklusiv elektrisch

Werbung

Citroën verfolgt mit dem ë-C4 X, dem neuesten Kompaktmodell, zwei Ziele: einerseits die Modellpalette aufzufüllen und andererseits die Vollelektrifizierung voranzutreiben. Zwar ist der 4,6 Meter lange Wagen, der mehrere Segments-Genres mixt, wie seine Plattformbrüder C4 und C5 X, zwischen denen er platziert ist, auch als Verbrenner angelegt – nur nicht in Österreich und weiteren 13 zentraleuropäischen Märkten.

Den Antriebsstrang kennt man bestens aus einer Reihe von Stellantis-Konzernprodukten. Hier wie dort leistet der Elektromotor 136 PS, Energiequelle ist eine 50-kWh-Batterie, AC-Laden ist mit bis zu elf kW möglich, DC-Laden mit bis zu 100 kW (in einer halben Stunde auf 80 Prozent).

Thema Reichweite: Bis zu 360 Kilometer soll der ë-C4 X schaffen. Darin liegt auch die Begründung für die exklusive Karosserieform: Das schlanke und sich nach hinten zuspitzende Heck resultiert in einer günstigeren Aerodynamik, der cW-Wert beträgt 0,29. Trotzdem ist die Höchstgeschwindigkeit mit 150 km/h begrenzt, was abgesehen von Deutschland auf europäischen Straßen ohnehin über den erlaubten Limits liegt. Und das Gewicht gibt Citroën mit sehr moderaten ab 1.225 Kilogramm an.

Darüber hinaus kann der Elektro-Kompakte alles, was Citroëns können: praktisch sein, mit einem Kofferraumvolumen von mindestens 510 Litern. Das für Citroën exklusive Komfortfahrwerk ist an Bord, ein echtes Head-up-Display kann auch dabei sein.