Karosserie: fünf Türen (zwei elektrische Schiebetüren), acht Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.959 x 1.920x 1.899 Millimeter, Radstand 3.275 Millimeter, Eigengewicht 1.969 Kilogramm, Anhängelast gebremst 1.000 Kilogramm, Kofferraumvolumen zweisitzig und dachhoch 3.968 Liter, maximale Innenlänge hinter der ersten Reihe 2.413 Millimeter.

Motor: Elektromotor – 136 PS, 260 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 130 km/h (elektronisch abgeregelt), in 12,1 Sekunden auf Tempo 100, Lithium-Ionen-Batterie mit 50 kWh, 24,8 kWh pro 100 Kilometer, maximale Reichweite 224 Kilometer, Ladedauer AC 11 kW von null auf 100 Prozent in ca. vier Stunden und 45 Minuten, Ladedauer DC 100 kW von null auf 80 Prozent in ca. 32 Minuten.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Automatik mit fester Getriebeübersetzung.

Preis & Serienausstattung: ab 66.200 Euro (Testauto, Listenpreis, ohne Förderungen) – Toter-Winkel-Assistent, Rückfahrkamera, Head-up-Display, Lederpolsterung, Glasdach, Zwei-Zonen-Klimaautomatik vorne plus Klimatisierung hinten. Vorsteuerabzugsfähig.