Oli: Kommt, steigt nur auf das Dach ...

Man kann den Oli „besitzen“, in diesem Sinn des Wortes, auch wenn er niemals käuflich erwerbbar sein soll. Denn der Franzose hält es aus, wenn man ihm auf das Dach steigt und sich daraufsetzt (geht auf der Motorhaube auch). Ohne, dass sich Dellen bilden. Obwohl es aus recycelter Wellpappe ist. Die ist allerdings mittels Glasfasern verstärkt. Und das sollte theoretisch sogar für ein Dachzelt tragfähig genug sein, auf Basis einer simplen, doch steifen Stahlkonstruktion.

Der Oli basiert auf den Ideen des Ami und zeigt Wege auf, um Mobilität erschwinglich, verantwortungsvoll und vielseitig zu machen!“ Andreas Blecha, Pressesprecher Citroën Österreich

Optisch wirkt das Ganze ein wenig wie Elon Musks Cyber-Truck. Nur nicht so kriegerisch grau und mächtig, sondern außen weiß und innen orange, in kompaktem Format. Hinter dem man eine Art Interpretation des Themas SUV erahnen könnte. Mit Farbe geht die Studie dennoch sparsam um, zurückhaltender etwa als der Lieferant für die Karosserienidee: der Ami, jenes E-Leichtfahrzeug in Miniaturdimension, das in Österreich (noch?) nicht zu haben ist. Im Gegensatz zu diesem ist am Oli jedoch zweifelsfrei identifizierbar, wo vorne und hinten ist. Selbst wenn die Vordertüren links wie rechts identisch sind, wie man es vom Ami schon kennt.

So schräg das Konzept aussieht, mit steil vertikal stehender Frontscheibe, scharfer Heckabrisskante und roh wirkendem Interieur aus knallorangen Polyurethan-Netzsesseln, so ernsthaft hat sich Ci-troën damit auseinandergesetzt, mit wie wenig man Automobilität – elektrisch angetrieben – umsetzen könnte. Mit Bescheidenheit, Genügsamkeit, reiner Zweckmäßigkeit und größtmöglicher Nachhaltigkeit. Frei von Schnickschnack und tierischen Materialen. Obwohl: Es ist alles drin und dran, was man für das automobile Fortbewegen braucht. Inklusive Lenkrad. Das ist umzingelt von Bediensatelliten. Ein Infotainmentsystem gibt es nicht, diese Funktion(en) soll das Smartphone übernehmen.

Eine Sitzprobe hinter dem Volant ergibt: Unbequem wirkt das Ganze nicht. Im Fond müsste man sich zusammenklappen, wenn man größer als der Durchschnitt ist. Eine mobile Probe aufs Exempel war leider nicht möglich, auch nicht auf dem Beifahrersitz.

Oli, ein starker Typ! Foto: Christian Houdek

Wissenswertes

Citroën Oli Concept: Viersitzer, 4,20 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,65 Meter hoch, Eigengewicht ca. 1.000 Kilogramm, Elektromotor mit 136 PS Spitzenleistung, Höchstgeschwindigkeit 110 km/h, Akkukapazität 40 kWh. 10 kWh pro 100 Kilometer, Reichweite bis zu 400 Kilometer, Ladezeit von 20 auf 80 Prozent in 23 Minuten.