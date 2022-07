Werbung

Fast enttäuschend ist die Selbstverständlichkeit, mit der Elektroautos mittlerweile zur Kenntnis genommen werden. Kaum mehr wird erstaunt geschaut, ein grünes Kennzeichen ist man offenbar schon gewohnt.

Der vollelektrische Cupra Born jedoch fällt immer noch auf. In erster Linie wegen seines Designs, das sportlichen Anspruch signalisiert. Was mit einem Elektroaggregat unter der Haube ja easy umzusetzen ist. Dass es dabei weder knurrt noch kreischt, geht im lärmigen Stadtverkehr sowieso unter. Lässig ist die Selbstverständlichkeit des Umgangs mit dem Stromer, der via Sportfahrwerk und Progressivlenkung durchaus ein Freund des Wedelns ist.

Nur driften mag er nicht. Weil er nur unter bestimmten Umständen darf und kann, denn das bedarf einer eigenen Kombination aus Motorkonfiguration und Fahrdynamikelektronik. Die dem Katalanen nicht automatisch in die Wiege gelegt wurde. Schließlich ist er für den Alltagsgebrauch gemacht. In dem die angegebene Reichweite nicht so ganz erreicht werden konnte: Wir schafften 320 Kilometer, was aber auch in Ordnung ist.