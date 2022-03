Resistent gegen Schleudern

Der Winter ist nicht mehr das, was er einmal war. Auch in Lappland nicht. In Österreich gab es heuer nur portionsweise Schnee und Eis. Am Polarkreis jedoch war es Ende Februar/ Anfang März wie gewohnt winterlich weiß, doch genauso warm oder kalt wie in Mitteleuropa. Trotzdem waren die Rahmenbedingungen richtig, um Cupras Jüngsten, den Vollelek-triker Born, auf das glatte Parkett zu schicken.

In der seit Kurzem bestellbaren e-Boost-Variante, mit bis zu 231 PS. Diese Leistungsbereitschaft ist mit einer 58- oder einer 77-kWh-Batterie kombinierbar. Ordert man zusätzlich das von Cupra offerierte Performance-Paket, das unter anderem adaptives Fahrwerk und 235er-Reifen in 20-Zoll-Dimension inkludiert, ist die Stabilitätskontrolle (ESC) abschaltbar. Damit wäre der elektrische Katalane fit für das Driften. Theoretisch.

Cupra blieb jedoch auf der sicheren Seite mit den Born-Varianten, die zwar mit Boost-Funktion, doch nicht mit abschaltbarem ESC präpariert waren. Dafür mit Spikes: mit der Allroundvariante des finnischen Paradepneus Nokyan namens Hakkapeliitta (bedeutet: Haudrauf). Fünf Millimeter lange Stahlstifte sorgen auf Schnee- und Eisfahrbahn für erhöhte Traktion. Höchst wirksam, zieht man in Betracht, dass die nordische Konsistenz des winterlichen Weiß eher Wüstensandbedingungen gleicht.

Der Born am tief winterlichen Polarkreis: heißblütiger Elektriker im hohen Norden. Für eine Driftkür müsste man das Stabilitätskontrollsystem komplett abschalten können. Foto: Cupra

Auf hartem Eisuntergrund mischt sich die strenge Regelung des Fahrdynamiksystems permanent ein und macht den Born im Rahmen der Physik völlig schleuderresistent. Die Stabilitätskontrolle greift blitzschnell ein, wenn er auch nur ansatzweise Tendenzen zeigt, sich quer(an)zustellen, was er im Prinzip bereitwillig tut. Doch entzieht das ESC den Hinterrädern jegliche Antriebskraftzufuhr – und bremst den emissionsfreien Spanier bis zum Stillstand ein. Drift ist so nicht drin.

Aber was dem Born nicht erlaubt war, das durfte der Formentor in der Topversion VZ5 (2,5-Liter-Turbobenziner, 390 PS, Allradantrieb) demonstrieren: Er konnte voll von der Leine gelassen werden, mit komplett ausgeschaltetem ESC. Eine Rennbahn auf der Winterrennstrecke nahe Rovaniemi war das perfekte Parkett, um den Driftmodus so richtig und würdig auszuprobieren. Dank superber Ausgewogenheit von Gewichtsverteilung gelingen damit auch weniger Geübten elegante Drifts und Slides locker aus dem Handgelenk …