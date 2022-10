Werbung

Der sieht aber scharf aus! Konkret ist vom Duster Extreme die Rede – ein Sondermodell, in Urban-Grau, mit orangen Kontrastelementen, mit schwarzen Leichtmetallfelgen (da war der Autor dieser Zeilen gleich übervorsichtig, lieber ein paar Zentimeter mehr Abstand von der Gehsteigkante) … Ja, ein geiler Auftritt muss nicht teuer sein!

Und unser Duster fuhr sich auch so – mit 150 Benzin-PS ist man in Zeiten wie diesen mehr als ausreichend motorisiert, das Fahrwerk präsentiert sich knackig-komfortabel, der Allradantrieb arbeitet souverän. Steht der Schalter auf „Auto“, wird die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse stets dem aktuellen Fahrzustand angepasst (unter Normalbedingung fährt man mit Frontantrieb).

Für Geländefahrten ist die Sperrfunktion (Lock) mit starrer, symmetrischer Kraftverteilung wählbar. Sollten im automatischen 4WD-Betrieb die Vorderräder mit der Kraftübertragung auf rutschigem Asphalt überfordert sein, stabilisiert der automatische Allrad das Fahrverhalten sanft und unauffällig – effektiv. Last but not least: Der Innenraum überrascht mit hoher Qualität.

Geiz ist noch immer geil!