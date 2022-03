Das Dach macht die Dynamik

Werbung

Ein recht ernsthafter Geselle ist der T-Cross. Jetzt addieren die Deutschen einen flotteren Bruder im trendigen Coupé-Schnitt. Der führt, als Markierung der Hochbeinigkeit, wie bei VW üblich, nach wie vor ein T im Namen. Nicht ganz von ungefähr erinnert Taigo an Taiga. Denn dank verlängerten Federwegen schafft er auch gröbere (Steppen-)Wege und nicht nur geglättete Asphaltbänder. Obwohl: Allradantrieb ist für den Fronttriebler gar kein Thema.

Um trotz der modisch abgeschrägten Dachlinie die volle Allround-Tauglichkeit zu erhalten, ist er gegenüber seiner Technikbasis – T-Cross – ein wenig gestreckt. Er misst in der Länge 4,266 bis 4,271 Meter (T-Cross: 4,108 Meter), der Radstand ist mit 2,544 Meter in etwa gleich. Der Kofferraum kann mit 440 bis 1.220 Liter Gepäck befüllt werden.

VW transportiert mit dem Taigo modischen Stil und eine große Portion Emotionalität ins A0-Segment …“ KARIN ANGERER, Pressesprecherin VW Österreich

Optisch wirkt der Taigo imposanter, als er ist, wozu die markante Front, serienmäßig mit LED-Licht, einen Gutteil beiträgt. Motorisch offeriert er ausschließlich Benziner: entweder einen 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo mit 95 bzw. 110 PS oder einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbo mit 150 PS (Mildhybridisierung könnte folgen). Die Getriebe: manuelle Fünf- und Sechs-Gang-Schalter sowie ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe.

Gewichtsseitig trägt er nicht allzu dick auf, er wiegt ab 1.220 Kilogramm. Das trägt zur Fahrdynamik bei, die lenkungs- und federungsseitig stets in familiengerecht verdaulichem Rahmen bleibt. Zur Sicherheit ist ein umfassendes Konvolut an elektronischen Fahrassistenten an Bord.