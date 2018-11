… und wählte den i3 in der Kategorie „Der Saubere“ zum „Auto des Jahres 2018“!

In zwei Leistungsstufen ist der Vorzeigestromer erhältlich: Der normale i3 hat 170 PS (250 Newtonmeter), die Sportversion i3s kommt auf 184 PS (270 Newtonmeter). Beeindruckend: Das maximale Drehmoment steht in der für Elektroautos typischen Weise bereits aus dem Stand heraus zur Verfügung – ein Tritt auf das Fahrpedal löst daher ein begeisternd spontan einsetzendes Spurtvermögen aus. Tempo 100 ist nach 7,3 bzw. 6,9 Sekunden erreicht, die Höchstgeschwindigkeit ist limitiert – auf 150 bzw. 160 km/h (damit ist man auch auf der Autobahn alles andere als ein Hindernis).

Und: Das Vier-Meter-Auto liegt satt auf der Straße – auch weil die schwere Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie (33,2 Kilowattstunden, 94 Amperestunden) ganz unten im Wagenboden versteckt ist. BMW gibt eine maximale Reichweite von 359 bzw. 345 Kilometern an – im Alltagsbereich sind es auf alle Fälle (jeweils) bis zu 260 Kilometer. Gegen Aufzahlung gibt es einen Range Extender (hier erzeugt ein kleiner Ottomotor, 38 PS stark, Strom) zur Reichweitenverlängerung – bis zu 380 „kundenorientierte“ Kilometer sollen es sein. Fein: Das Aufladen an einer Schnellladestation dauert ca. 40 Minuten (80 Prozent der Ladekapazität), an einer normalen Haushaltssteckdose sind es ca. elf Stunden.

Vorbildlich auch die Materialien im Innenraum:

Ein mit einem Extrakt aus Olivenbaumblättern gegerbtes Leder, ein Textilstoff auf Schafwollebasis, offenporiges, ungebleichtes Eukalyptusholz … Mehr als 80 Prozent der im Sichtfeld angeordneten Flächen bestehen aus Recyclingmaterialien und nachwachsenden Rohstoffen.

Beim i3s kommt zudem ein cleveres Traktionssystem zum Einsatz. Das System (wird auch bei anderen BMW/Mini-Modelle kommen) steigert bei widrigen Witterungs- und Straßenverhältnissen die Traktion und Fahrstabilität beim Anfahren, im Bremsenergierückgewinnungsmodus und beim Beschleunigen aus engen Kurven.

Die Innovation beruht auf einem 50-mal schnelleren Regelsystem. Das ist möglich, weil im Vergleich zu konventionellen Fahrstabilitätssystemen die Berechnung des Regelvorgangs direkt im Antrieb stattfindet, statt wie zuvor in einem entfernten Steuergerät mit langen Schaltwegen.