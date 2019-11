DS Automobiles ist die Edelmarke von Citroën. In Kürze wird sie auch elektrisch: Die ersten Fahreindrücke mit dem DS 3 Crossback E-Tense.

Im März bringt DS Automobiles seinen ersten vollelektrischen Wagen auf den Markt – Name: DS 3 Crossback E-Tense. Er basiert wie der neue Peugeot 208 und der neue Opel Corsa auf der CMP-Plattform, die sowohl für Verbrenner, Hybrid als auch für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge entwickelt wurde. Optische Un-terschiede zum Verbrenner? Der graue Kühlergrill und die neue Heckschürze (der E-Tense benötigt keinen Auspuff). Der Innenraum ist weitgehend gleichgeblieben. Die Batterie ist so geschickt unter dem Wagenboden verstaut, dass die Platzverhältnisse vorne wie hinten unverändert sind (Kofferraum: 350 bis 1.050 Liter). Das Gewicht ist um rund 300 Kilogramm mehr geworden.

„Der DS 3 Crossback E-Tense ist der erste rein elektrische Premium-SUV der Groupe PSA!“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher DS Automobiles Österreich

Im Fahrbetrieb fällt das nicht auf – im Gegenteil. Da der Elektromotor seine 260 Newtonmeter Drehmoment schon quasi aus dem Stand auf die Straße bringt, erlaubt das 100-kW-Aggregat für den immerhin 1,6 Tonnen plus Besatzung wiegenden SUV eine erstaunliche Beschleunigung, die vor allem bei schnellen Überholmanövern gut genutzt werden kann. Die Lithium-Ionen-Batterie leistet 50 kWh und ist im WLTP-Zyklus für eine Reichweite von 320 Kilometern gut. Das dürfte auch hinkommen, denn immerhin schlugen die Franzosen bei den Testfahrten Routen von 230 Kilometern vor – und das auf Autobahnen, hügeligen Strecken und durch kleine Dörfer im Umfeld von Paris. Trotzdem kamen wir immer noch mit einiger Reservereichweite ans Ziel, auch unabsichtliche Umwege waren kein Problem. Aufgeladen ist der E-Tense an einer Schnellladestation (DC, 100 kW) in etwa 30 Minuten zu 80 Prozent, bei einer Ladeleistung von 11 kW (AC) dauert es ca. fünf Stunden, bis die Batterie kom-plett voll ist.

Das Fahren selbst ist entspannend – die Sitze sind bequem, die Federung ist, wie bei DS Automobiles zu erwarten, komfortabel und die Bedienung ist einfach. Dank der weit unten platzierten Batterie liegt der E-Tense satt auf der Straße und zeigt auch in schnell gefahrenen Kurven kaum Karosserieneigung. Im Eco-Modus wird das Fahrverhalten und damit die Reichweite optimiert, dafür gibt es im Sport-Modus mehr Drehmoment. Weiters ist es auch möglich, die Rekuperation, also die Rückladung im Rollbetrieb zu verstärken, allerdings nur in einer Stufe. Laut den Entwicklern wurde die Bedienung bewusst einfach gehalten. Für Komfort und Stromsparen sorgt auch die Wärmepumpe, die neben ihrer Hauptaufgabe, die Batterie zu kühlen, auch den Innenraum temperiert oder kühlt.

Natürlich ist auch dieser Wagen (DS – La Déesse – Die Göttin) vernetzt, über eine spezielle App kann jederzeit der Ladezustand überprüft werden, auf eingegebenen Routen werden die Ladestationen angezeigt und vieles mehr.