DS 7: Weniger Chrom, mehr Power

Werbung

Dazugewonnen hat der erste Botschafter französischen Stils mit dem Logo der 2014 neu formierten Edelmarke. Obwohl ihm etwas fehlt: der Zusatztitel „Crossback“. Der DS 7 fährt nun ohne diesen Beinamen in die zweite Phase seiner Modellkarriere. Was er auch weniger hat, das ist Chrom-Zierrat, der ist rundum auf ein Minimum reduziert. Dafür gibt es auch ein Mehr: an Leuchtkraft, mit neu kreierter Tagfahrlichtsignatur (Light Veil), und an Leistung.

Wie das Limousinen-Flaggschiff DS 9 kann der Siebener, wie bereits berichtet, jetzt auch 360 PS aus dem bekannten Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang haben (1,6-Liter-Turbobenziner, zwei Elektroaggregate, Allradantrieb, achtgängige Automatik, die 300-PS-Variante bleibt im Programm). Dazu kommt neu ein mehrfach konfigurierbares Infotainment- und Navigationssystem, das auf den Namen Iris hört und bereits im DS 4 auf seine – französischen – Eigenheiten abgeklopft werden konnte.

In der noch sehr kurzen Historie von DS Automobiles kommt dem C-Segment-SUV DS 7 eine tragende Rolle zu!“ CHRISTOPH STUMMVOLL, Pressesprecher DS Automobiles Österreich

Was Raum ließ, sich auf die neue Kombination aus DS 7 und Topantriebsstrang zu konzentrierten. In dieser Kombination stand der C-Segment-Franzose im feinsten Ausstattungs-Niveau (Opera) für eine ausgedehnte Fahrt durch die kurvige Provence und an die mondäne Côte d’Azur parat. Hier wie dort macht er stimmige Figur. Es gereichen zwar die 360 PS nicht zum Supersport-Prädikat, doch tanzt der Top-DS 7 spurtreu durch die Kurven, ohne die Fahrwerks-Contenance zu verlieren, selbst wenn die ab zwei Tonnen Gewicht spürbar auftragen.

Dennoch: Der 4x4-Modus musste nicht aktiviert werden, auch war es selbst im Schatten staubtrocken. Wie an der klischeegemäß strahlend sonnigen Uferpromenade. Die in Bezug auf Speedlimits streng geregelt ist. Dafür ist er bestens präpariert: mit Abstandsregeltempomat und Elektromodus. Der sollte im gefahrenen Modell bis zu 57 Kilometer reichen. 50 hätten wir locker geschafft. Mehr elektrische Reichweite kann die frontgetriebene 225-PS-Variante bieten: bis zu 65 Kilometer. Ein Wert, der realistisch erscheint, wenn man nicht gerade eine Bergwertung angeht. Übrigens: Einen Diesel gibt es auch noch, einen 1,5-Liter mit 130 PS. Der stand jedoch nicht parat zum Test.