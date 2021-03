14. Mai 2017: Präsident Emmanuel Macron fährt zu seiner Amtseinführung – mit einem DS 7 Crossback. Der neue DS 9 wird Frankreichs Nummer 1 ebenfalls gefallen.

Wir konnten uns das Topmodell von DS Automobiles näher ansehen (gefahren wird erst später). Unser Fazit vorweg: Wow! Wir ziehen den Hut!

Es handelt sich beim DS 9 um eine klassische Limousine, die stolze 4,93 Meter lang ist. Entsprechend großzügig sind die Platzverhältnisse. Eine rundum edle Erscheinung – die feinen Materialien im Inneren fallen sofort auf. Die Liebe zum Detail wird beispielsweise durch das mit Nappa-Leder bezogene Armaturenbrett oder die Sitze mit Bracelet-Finish unterstrichen. Weiters: die exklusive Uhr B.R.M. R180, Dekorelemente in Kristallglas, Dachhimmel aus Alcantara … Zudem sind Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert und haben eine Massagefunktion – beim Rivoli+ (die Einstiegsversion heißt Performance Line+). Herrlich!

Leben wie Gott in Frankreich, sagt man. Ok, wir meinen: Fahren wie Gott in Frankreich … Wir freuen uns auf die erste Ausfahrt!