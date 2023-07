Maxus T90: Maultier mit Akku

Maxus bedient innerhalb des chinesischen SAIC-Konzerns den Markt der leichten Nutz-fahrzeuge und feiert nun mit dem T90 die Premiere für einen vollelektrischen Pick-up. Ein klassischer Lastenesel mit Leiterrahmen, Doppelkabine für fünf Personen und geräumiger Ladefläche – aber eben mit Elektromotor an der Hinterachse, plus Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Auf dem Offroad-Gelände in Stotzing (Burgenland) beweist er, dass ein Elektroantrieb in diesem speziellen Anwendungsgebiet gegenüber thermischen Motoren einige Vorteile aufweist. Während Benziner und Diesel alle Traktionseingriffe über externe Systeme erledigen müssen, erledigt der Vollstromer vieles mit direkter Steuerung der Kraftverteilung an die Räder aus dem Motor heraus. Was in der Praxis bedeutet, dass der Maxus mit Heckantrieb Steigungen schafft und Gelände bewältigt, wo sonst schon ein ausgewachsener 4x4 ran muss.

Der Maxus T90 ist ein Pick-up mit klassischen Proportionen und komfortabler Doppelkabine für fünf Personen, aber erstmals in Österreich mit batterieelektrischem Antrieb ohne Verzicht bei den praktischen Talenten. Andreas Kostelecky, Geschäftsführer Maxus Cars Austria

Der T90 bietet ein simples Interieur, aber ein robustes Interieur, umfangreiche Ausstat-tung und solide Talente. Das Äußere entspricht mit seinem massiven Look der für Pick-ups üblichen Macho-Optik, zum Serienumfang gehören auch seitliche Trittbretter und Chrom-Überrollbügel, dazu elektrisch verstellbare Vordersitze, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Kunstlederbezüge sowie ein 10,25-Zoll-Touchscreen. Außerdem immer an Bord: Bergan- und Bergabfahrhilfe, 360-Grad-Kamera, Einparkhilfe hinten und eine 220-Volt-Steckdose für externe Verbraucher. Nicht angeboten wird ein Navigationssystem, allerdings ist die Nutzung von Google Maps im Fahrzeug vorbereitet. Ein kleiner Wermutstropfen dabei: Für Apple ist Car Play vorgesehen, für Android Auto muss erst eine bisher unbekannte Ersatz-App installiert werden.

Foto: Maxus

Beim Handling punktet der Maxus dank der Kombination von tiefem Schwerpunkt und Heckantrieb mit dem Ausbleiben jeder Untersteuerungstendenz. Auch sonst gibt sich der 5.365 Millimeter lange Wagen bis in den Grenzbereich neutral, wobei die Lenkung speziell für chinesische Marken ungewöhnlich direkt ausgelegt ist und das Fahrwerk mit hinteren Blattfedern ohne Beladung naturgemäß unterbeschäftigt wirkt.

Zu den wichtigen E-Eckdaten gehören 330 Kilometer (WLTP-)Reichweite – da diese mit einer Basisbeladung gemessen wurde, übertrifft der Maxus diese Distanz im Praxistest ohne Last an Bord sogar, wenn er ausschließlich auf Autobahn und Bundesstraße unterwegs ist (laut Maxus sind im Stadtverkehr bis zu 471 Kilometer möglich). Geboten werden 177 PS Maximalleistung (310 Newtonmeter Drehmomentmaximum) und ein Akku mit 89 kWh Kapazität. Ladezeit? Am (Gleichstrom-)Schnelllader ist es in 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent. Auf der Ladefläche (2,24 Quadratmeter) findet eine Europalette Platz, maximal dürfen 925 Kilogramm Nutz- und eine Tonne Anhängelast dazugepackt werden.

Foto: Maxus

Foto: Maxus

Neu: Maxus T90 EV Pick-up

Ab sofort. Ab 42.400 Euro, netto, inklusive E-Förderung. Listenpreis: ab 58.000 Euro, netto, ohne E-Förderung. Es gibt nur eine Ausstattungsversion, die heißt Elite.

www.umweltfoerderung.at