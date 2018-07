Beim neuen Sportage 2.0 CRDi EcoDynamics+ (185 PS, 400 Newtonmeter) wird der Dieselmotor durch einen Elektroantrieb unterstützt. Er beinhaltet eine 48-Volt-Batterie sowie einen zwölf Kilowatt starken Startergenerator und ermöglicht – anders als bei Zwölf-Volt-Start/ Stopp-Systemen – das Abschalten des Verbrennermotors auch im Fahrbetrieb, etwa beim Ausrollen oder Bremsen. Gegenüber dem bisherigen 2.0 CRDi werden die CO2-Emissionen um bis zu zehn Prozent reduziert (ab 138 Gramm pro Kilometer). Mit dem Mildhybridsystem, das ab 2019 bei weiteren Modellen eingesetzt wird, hat Kia als weltweit erste Automobilmarke (neben der Konzernschwester Hyundai) das gesamte Spektrum elektrifizierter Antriebe zu bieten – vom 48-Volt-Mildhybrid über Voll-hybrid und Plug-in-Hybrid bis zum reinen Elektrofahrzeug. 2020 wird ein Brennstoffzellenfahrzeug die Liste komplettieren.

Weiters neu beim neuen Kia-Bestseller (der Sportage ist eine ganz wichtige „Säule“ für Kia Austria): ein 1.6 CRDi (ersetzt den 1,7-Liter-Selbstzünder) – mit 115 oder 136 PS. Und: Alle Benziner (132, 177 PS – Partikelfilter) und Diesel (SCR-Katalysator) erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-Temp (verbindlich für alle Neuwagen ab September 2019).

Wie gehabt: Der Sportage ist natürlich auch mit intelligentem Allradantrieb zu haben (Magna Power aus Österreich lässt herzlich grüßen). Und für Schaltfaule gibt es ein siebengängiges Doppelkupplungsgetriebe oder ein achtgängiges Automatikgetriebe – hocheffiziente Selbstschalter.

Start & Preis. Markteinführung am 1. August. Das Einstiegsmodell 1.6 GDI (132 Benzin-PS) Titan kostet 25.490 (Klimaanlage, Smartphone-Integration, Rückfahrkamera, Tempomat, Bluetooth, beheizbare Außenspiegel). Zum Marktstart gibt es die First Edition mit 177 Benzin-PS ab 33.190 (Navigationssystem, Voll-LED-Scheinwerfer, 19-Zöller). Diesel-Mildhybridantrieb (185 PS, gibt es nur in den Ausstattungsver-sionen Platin und GT Line) ab 46.590 . Typisch Kia: sieben Jahre/ 150.000 Kilometer Werksgarantie.