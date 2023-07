Citroën: Die Zukunft ist rein elektrisch ...

Die Zukunft von Citroën basiert auf drei Säulen: Nachhaltigkeit, Leistbarkeit und Komfort! Thierry Koskas, CEO Citroën

Die Position von Citroën ist, innerhalb der Stellantis-Gruppe, alles andere als einfach. Die Prämissen der Avantgarde und Extravaganz sind, optisch und technisch, auf die einstige Sub- und jetzt eigenständige Marke DS Automobiles übergegangen. Und die Themen Premium und Kult sind den Labels Peugeot und Fiat zugeteilt. Das Portfolio der Doppelwinkler ist nicht eben scharf umrissen mit Mainstream, in der subkompakten, kompakten und mittleren Klasse, siehe C3 und C3 Aircross, C4 und ëC4X, C5 X und C5 Aircross. Quasi als Anknüpfung an den Wagemut der frühen Jahre der Marke hat Citroën im vergangenen Jahr die Elektrostudie Oli präsentiert. Die so wohl kaum in Serie geht, doch einfließen wird in eine neue Ära unter den Prämissen Nachhaltigkeit, Leistbarkeit und Komfort, reduziert und minimiert auf das Wesentliche.

Genau dahin will der neue CEO Thierry Koskas die Marke steuern: „Auf vollelektrischem Weg.“ Der sich im Herbst im Nachfolger des C3 manifestieren wird, samt Aircross-Derivat. Über Details (Design, Technik) schweigt sich der Citroën-Boss noch beharrlich aus. Nur, dass die Einstiegs-Zitrone 300 Kilometer Reichweite schaffen soll. Was das Revier des E-C3 markiert: die großen Städte und das naheliegende Umland. Zur Technik sagt er: „Technologie auf einem Level des Notwendigen, doch davon nicht zu viel.“ Nicht zuletzt, um Gewicht und vor allem Ressourcen zu sparen. Was impliziert, dass die Materialien weitgehend Recyclate sind und darüber hinaus ihrerseits wiederverwendbar sein werden, nach dem Konzept einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Und das alles zu einem vertretbaren Preis: Die Rede ist von unter 25.000 Euro. „Schließlich war Citroën die Marke günstiger Kleinwagen.“ Als es da gab: 2CV, Ami 6, Visa, Saxo, C1 und C2.