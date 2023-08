BlueCruise: Hände weg vom Lenkrad ...

Die Vollautomatisierung des Autofahrens ist das Ziel. Bis das erreicht ist, sind noch viele Schritte nötig. Einer davon ist der adaptive Abstandsregeltempomat, eine elektronische Fahrhilfe, die bereits bei allen Marken zur Ausstattung gehören kann. Ford setzt dem im Rahmen des Assistenzsystems namens BlueCruise eins drauf: Fahren ohne Zutun der Hände – am Lenkrad. Voraussetzung dafür ist, im aktuellen Modellprogramm, zuallererst der vollelektrische Crossover namens Mustang Mach-E.

Die entsprechende Hardware fließt, als Grundausstattung, in die Serienproduktion ein. Mit Aktivierung der Software, auf Abo-Basis und via App steuerbar, kann es losgehen, mit dem Loslassen des Lenkrads. BlueCruise übernimmt Tempo- und Abstandhalten, Verzögerung und auch Spurwechsel. Auf Autobahnen, solange die Kurvenradien nicht zu eng sind und keine Tunnels auf der Strecke liegen. Zwingende Bedingung ist allerdings permanente Aufmerksamkeit, fahrerseitig, was via interner Kamera überwacht wird. Was man dann mit den Händen macht (in den Schoß legen, Daumen drehen, winken), ist dem Piloten selbst überlassen. Sofern man in Deutschland, in Großbritannien, in Kanada oder in den Vereinigten Staaten unterwegs ist. Für die beiden erstgenannten Länder gibt es eine Sondergenehmigung. Für Österreich ist BlueCruise Level 2+ im Gespräch, vielmehr ist es Gegenstand von Verhandlungen. Auch auf EU-Ebene. Ein Zeithorizont der möglichen Einführung ist noch nicht bekannt. Demnach auch nicht, was es kosten wird.