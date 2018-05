2007 war in Österreich jeder zehnte neu zugelassene Pkw ein SUV. Zehn Jahre später, 2017, war es bereits jeder dritte Pkw – Tendenz weiterhin steigend!

Bei der Marke mit dem blauen Oval stand im vergangenen Jahr sogar erstmals ein SUV an der Spitze des Verkaufs-Rankings: Der Kuga wurde österreichweit rund 4.000-mal neu zugelassen.

Seit März bietet Ford den umfangreich überarbeiteten EcoSport (ca. 2.300 Teile sind neu) an, ab sofort hat er auch einen Allradantrieb im Programm. Das kleinste Allradfahrzeug im Produktportfolio von Ford Europa.

„Mit 1.500 Zulassungen wollen wir das Verkaufsvolumen des EcoSport heuer verdreifachen!“ Stefan Skrabal, Pressesprecher Ford Austria

Apropos Allrad. Ford konnte den Anteil an verkauften AWD-Modellen in den vergangenen drei Jahren von sieben auf 15 Prozent mehr als verdoppeln, mittelfristig möchte man die 20-Prozent-Hürde schaffen. Insgesamt gibt es in Österreich

aktuell neun Ford-Modelle mit Allradantrieb.

Zurück zum EcoSport AWD. Zum Einsatz kommt ein intelligenter Allradantrieb. Das System analysiert die Gripverhältnisse in 20-Millisekunden-Intervallen (also 20-mal schneller als ein Lidschlag) und regelt stufenlos die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Dabei fließen bis zu 50 Prozent des Motormoments an die hinteren Räder. Ergebnis: ein noch sichereres Fahrverhalten auch auf rutschigem Untergrund. Den EcoSport AWD gibt es ausschließlich mit dem neuen EcoBlue-Turbodiesel (das erste Mal, dass die Fordianer dieses hocheffiziente Aggregat für eine Pkw-Baureihe anbieten): 1,5-Liter-Vierzylinder mit 125 PS und 300 Newtonmeter Drehmomentmaximum, 4,8 Liter pro 100 Kilometer bzw. 125 Gramm CO 2 pro Kilometer (ausschließlich mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe erhältlich).

Kurzer Blick in die nahe Zukunft: Heuer noch kommt der Focus Active – die erste SUV-artige Variante in der Focus-Baureihe, der neue Edge startet Anfang 2019, für 2020 ist ein vollelek-trischer SUV (ein komplett neues Auto) angesagt. Und aktuell startet der Fiesta Active – Kleinwagen im SUV-Look. Alles SUV!

Start & Preis.

Ab sofort bestellbar – ab 18.990 (Aktionspreis, bei Leasing, Ausstattungsversion Trend).

Der günstigste EcoSport (mit Frontantrieb) kostet 14.990 .