Ostern? Ist noch weit! Aber aufwärmen, für das große Eierver-stecken, kann man sich ja schon mal. Ein warmes Pelzchen anziehen. Hohe Stiefel probieren. Und den Rucksack packen.

Fords Kleinster – der 20 Jahre nach seiner Premiere ein dickes + verpasst bekam und also seit zweieinhalb Jahren Ka+ am Hintern stehen hat – hat das schon längst. Und jetzt auch noch serienmäßig. Schließlich heißt die jüngste Variante der gerade frisch überarbeiteten Generation Nummer 3 nicht umsonst Active. Und will als Kleinwagen im Country-Look auch ein Stückchen vom SUV-Kuchen abknabbern.

Ideal für Osterwiesen (oder Winterfelder) ist das Body-Kit mit Stoßfängern, Seitenschwellern und Radkästen in geduldigem Schwarz. Mit den hohen Absätzen (die Bodenfreiheit ist immerhin um 23 Millimeter höher als beim normalen Ka+) wird locker über sämtliche Maulwurfshügel gestiefelt. Und auf der Dachreling lassen sich zur Not noch ein paar Eierkörbe anbinden (oder ein paar Frühlingsfahrräder montieren).

Fahren lässt es sich mit + und Active zu viert (und wenn es sein muss, auch zu fünft) relativ bequem, und im Kofferraum ist gerade genug Platz für das Handgepäck. Nur den USB-Anschluss im Geheimfach unter der Windschutzscheibe muss man wirklich lange suchen. Frisch und flott: der 85-PS-Benziner, der höher dreht und weniger ausspuckt. Leicht und agil: das Fahrwerk.