Werbung

So sieht ein wahrer Sieger aus: Der Kuga PHEV war 2021 mit knapp 50.000 neu zugelassenen Exemplaren das meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Fahrzeug seines Segments in Europa! Und dann gleich ein großes Lob: Der Kompakt-SUV hat ein tolles Fahrwerk, der Fahrspaß steht im Mittelpunkt!

PHEV steht für „Plug-in Hybrid Electric Vehicles“. Das heißt auch Steckdosen-Hybrid. Wer sich für einen Plug-in-Hybrid-Kuga entscheidet, muss regelmäßig und konsequent an den Stecker (an der Haushaltssteckdose/2,3 kWh dauert eine Vollladung der Lithium-Ionen-Batterie ca. sechs Stunden), nur so kann der angegebene Spritverbrauch halbwegs erreicht werden – Betonung auf halbwegs.

Der 225-PS-Ford lässt sich aber auch ganz easy beim Fahren (bzw. Bremsen) aufladen – das kostet allerdings Sprit …

Noch was: Die Bedienung im Cockpit ist Old School – Old School kann sexy sein.