Mustang: Einfach nur Kult

Eines vorweg: Unter Pony-Car versteht man eine spezielle Gattung amerikanischer Automobile. Der Name „Pony-Car“ leitet sich vom Kühlergrill-Logo des Mustang ab, das ein galoppierendes Pferd zeigt.

Der Mustang ist nicht „nur ein Auto“, er ist Geschichte, er ist grenzenlose Passion. Und: Mustang und V8 gehören einfach zusammen, ohne Wenn & Aber, auch wenn es politisch nicht mehr korrekt ist. Wir durften mit einem Mustang Cabrio unterwegs sein. Positive Stimmung war dabei angesagt: Kids vom Supermarkt hielten die Daumen nach oben, Passanten zückten ihre Handys und machten Fotos ... und der Nachbar wollte schnell eine Runde mitfahren. Apropos Fahren: Mit 449 PS ist der Viersitzer ein richtiger Kraftprotz (bei Nässe aufpassen, weil Heckantrieb, hier ist ein defensiver Gasfuß gefragt). Dazu gibt es einen passenden Motorsound, der V8 kann so richtig schön brabbeln, Musik in unseren Ohren. Der Ford ist meiner Meinung nach für das Cruisen gebaut, dabei immer im Hinterkopf, man kann, wenn man will/muss. Ein Porsche 911 kann vielleicht die Kurve besser – Schwamm drüber: Mustang ist Emotion pur!

Foto: Ford

Test: Ford Mustang 5.0 Ti-VCT V8 Convertible GT

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.789 x 1.916 x 1.396 Millimeter, Radstand 2.720 Millimeter, Wendekreis 12,2 Meter, Eigengewicht 1.893 Kilogramm, Kofferraumvolumen 332 Liter. Motor: Saugbenziner, acht Zylinder (in V-Anordnung), 5.038 Kubikzentimeter, 449 PS, 529 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (abgeregelt), in 4,8 Sekunden auf Tempo 100, ab 11,5 Liter pro 100 Kilometer (unser Testverbrauch: 13,7 Liter im Schnitt), ab 263 Gramm CO2 pro Kilometer. Kraftübertragung: Heckantrieb, Automatikgetriebe (zehn Gänge). Preis: ab 86.951 Euro (Testauto) – Fahrspurassistent, adaptiver Tempomat, Alarmanlage, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sportsitze vorne, Stoffverdeck (lässt sich in zehn Sekunden elektrisch öffnen). Fazit: Gänsehaut-Feeling pur ...