Die jüngste Auflage des meistverkauften Sportwagens der Welt wird erneut als Coupé und Cabrio (das Stoffverdeck öffnet und schließt ganz easy per Knopfdruck) an den Start gehen. In Österreich wird der Kultwagen voraussichtlich ab Spätsommer 2023 bestellbar sein.

Zu den markantesten Merkmalen zählen ein neu gestaltetes, rein digitales Cockpit (ein gigantisches Curved-Display), ein weiter verbesserter V8-Motor (die Leistung verraten die Fordianer noch nicht, es ist aber von über 450 PS auszugehen; zudem wird es auch einen Vierzylinder geben) und ein nochmals schärferes Design (konkret: aufmerksamkeits- starke Formen mit traditionsbewussten, zeitlosen Design-Elementen).

Er tritt markanter und kerniger auf, wirkt kraftvoll und zeitlos!“ Christian WOTYPKA, Pressesprecher Ford Austria

Für Puristen interessant: Auch dieser Mustang wird mit einer sechsgängigen Handschaltung zu haben sein (neben dem manuellen Getriebe gibt es auch eine zehnstufige Automatik). Ein interessantes Feature ist die „Aktive Schlaglochminderung“ in Kombination mit dem MagneRide-Fahrwerk. Diese Funktion überwacht kontinuierlich außer den Fahrwerksreaktionen und den Karosseriebewegungen auch die Lenkung sowie das Bremsverhalten, um die Fahrwerkseinstellungen entsprechend anzupassen.