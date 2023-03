20 Jahre Racing Rookie: Fahrspaß und Rennfieber für junge Talente

Werbung

Seit mittlerweile 20 Jahren suchen Ford und die ÖAMTC Fahrtechnik im Rahmen des Racing Rookie-Wettbewerbs den Motorsportnachwuchs Österreichs. Seit Beginn haben rund 6.000 junge Motorsportler:innen am Wettbewerb teilgenommen.

"Nachwuchstalente aufzuspüren und ihnen eine Möglichkeit zu geben, in der Motorsportwelt Fuß zu fassen, war und ist eines der Hauptmotive für den Wettbewerb. Viele der Gewinner haben nach ihrer Teilnahme eine erfolgreiche Rallye-Karriere eingeschlagen, darunter Julian Wagner, Michael Fischer oder Luca Pröglhof, oder sind selbst zu Fahrinstruktoren geworden, so wie der aller erste Teilnehmer Patrick Winter", erzählt Ernest Loidl, Leiter Organisation und Infrastruktur bei der ÖAMTC Fahrtechnik und einer der Organisatoren des Bewerbs.

"In 20 Jahren hat sich natürlich auch in Sachen Fahrzeugentwicklung eine Menge bewegt: Wir haben mit der sechsten Generation der Ford Fiesta Modelle gestartet und immer wieder auch neue Modelle – wie den Ford Mustang oder den Focus RS – in den Bewerben eingesetzt", erklärt Claudia Leopold, Marketing Communications Managerin bei Ford Austria.

Ab sofort können sich ambitionierte Nachwuchs-Motorsportler:innen wieder anmelden und mit Glück einen der begehrten Startplätze ergattern. Auf den Asphaltpisten der österreichweiten ÖAMTC Fahrtechnik Zentren werden sich die "Rookies" dann miteinander messen und um den begehrten Hauptpreis rittern: einen rennfertigen Ford Fiesta samt professioneller AMF-Fahrerlizenz und exklusivem Coaching von den Profis der ÖAMTC Fahrtechnik sowie Rennausstattung im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Jetzt anmelden unter: www.racingrookie.at.

Feingefühl, Geschicklichkeit sowie starke Nerven hinter dem Steuer sind gefragt

Die "Rookies“ dürfen sich auf einen actionreichen Tag und eine gehörige Portion Motorsport-Flair freuen. Nach einem kurzen Briefing mit den Profis der ÖAMTC Fahrtechnik müssen die Nachwuchsfahrer:innen ihr Können hinter dem Steuer von Ford Fiesta Boliden der ST-Line mit 140 PS unter Beweis stellen.

Die jungen Fahrer:innen müssen auf einem dynamischen Handling Parcours diverse Fahraufgaben bewältigen. Unter anderem stehen das Stabilisieren eines Heckausbruchs und optimiertes Kurvenverhalten auf dem Programm. Auch einen Kart-Parcours gilt es zu absolvieren. Dabei geht es nicht ausschließlich um Speed – Feingefühl und Geschicklichkeit sowie starke Nerven hinter dem Steuer sind gefragt. Die acht besten Pilot:innen aus den Vorrunden landen im jeweiligen Tagesfinale und treten erneut gegeneinander an. Die Tagesbesten ziehen dann als "Rookies of the Day" ins große Finale am Wachauring (NÖ) am 12. August 2023 ein.

Der Racing Rookie wird von den Partnern Autorevue, Ford, Austrian Motorsport Federation (AMF) und der ÖAMTC Fahrtechnik durchgeführt.

Weitere Infos und alle Termine zum Wettbewerb unter: www.racingrookie.at