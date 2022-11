Der mit dem Staub tanzt …

Werbung

Pick-ups bleiben präsent, auch wenn sich die Markenvielfalt im Zuge der Antriebstransformation in jüngster Zeit drastisch reduziert hat. Grund genug für den Platzhirsch der Midsize-Fraktion, den Ford Ranger, seine Dominanz weiter auszubauen. Mit einer grund-legenden Neuauflage und, nicht zuletzt, einer Technikgeberschaft, für den VW Amarok, der sich aktuell bereit macht für den Marktstart.

Foto: Ford

Verdammt scharf präsentiert sich der Raptor. Der Top-Ranger geht in die zweite Runde (zweite Generation), mit markantem Design (nach Vorbild seines großen US-Bruders F150) und in geradezu unerbittlichem Performance-Outfit.

Entwickelt wurde er transkontinental – in Australien und in Südafrika. Mit einerseits noch schärferer und akkuraterer Auslegung von Fahrwerk und permanentem Allradantriebssystem und andererseits nochmals erhöhtem Komfort, was die Ausstattung betrifft, sowie, darüber hinaus, noch kompletterer Elektronikmitgift bezüglich Infotainment, Konnektivität, Sicherheit und Traktion.

Der 3,0-Liter- V6-Benziner hebt den Ranger Raptor auf ein ganz neues Dynamikniveau!“ Christian Wotypka Pressesprecher Ford Austria

Auf den Punkt gebracht: Unter der Motorhaube arbeitet jetzt ein 3,0-Liter-V6-Biturbo-Benziner mit 292 PS und 491 Newtonmeter (Topspeed 180 km/h), gekoppelt an eine zehngängige Automatik. Switchen kann man nun durch sieben Fahr-Modi: Normal, Sport, Gras/Kies, Stein/Fels, Sand/ Schnee, Schlamm/Spurrillen und Baja (für den Racing-Einsatz). Garniert ist das mit einem elektronisch gesteuerten zweistufigen Verteilergetriebe und zwei zu 100 Prozent sperrbaren Differenzialen, je einem an der Hinter- und an der Vorderachse. Dazu kommt für den ausschließlichen Doppelkabiner mit fünf Sitzplätzen eine Wattiefe von 850 Millimetern.

Die konnte bei der Premiere auf dem Offroad-Gelände Las Comes, eine Stunde von Barcelona entfernt, nicht ausgelotet werden, aufgrund von Wassermangel. Doch alle anderen Betriebsarten spielte der Raptor durch, inklusive Sprungkür auf einem Rundkurs. Dass beim Tanz über Staubpisten, Schotterwege und Felsen weder Zahnplomben noch Bandscheiben durcheinander geraten, dafür sorgt die feinst ausgeklügelte Abstimmung der Federungskomponenten. Und ebenso die komfortable Inneneinrichtung, auf solid-kommodem Ledergestühl und der gleichen Display-Mitgift wie etwa im elektrischen Mustang. Die Funktionen und Menüführungen sind allerdings auf den wirklich fordern- den Offroad-Einsatz getrimmt, inklusive Rundumkamerasystem.

Inzwischen sind auch die Standardvarianten des Ranger startklar, im kommenden Jahr werden die ersten Limited- und Wildtrak-Versionen, vorerst Doppelkabiner, ausgeliefert.