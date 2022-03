Lastesel und Raubtier

Im Segment der Pick-ups ist in Österreich der Ford Ranger die Nummer 1: 2.597 neu zugelassene Fahrzeuge 2021 bedeuten eine Steigerung um 74 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Der Gesamtmarkt machte 6.266 Einheiten aus – der Ranger- Anteil liegt bei 40,71 Prozent.

Aktuell steht für den mittelgroßen Pritschenwagen ein Generationswechsel an. Den bringen die Entwickler auf Schiene, mit – wie bereits berichtet – Rundumwachstum und neuen Praxisdetails wie einer integrierten Heckstufe für leichtere Erreichbarkeit der Ladefläche. Intensiv getestet wurde und wird vor allem auf zwei Kontinenten, in Australien ebenso wie in Südafrika, der für Europa relevante Produktionsstandort ist Pretoria.

Allen kommenden Varianten voran, Einzel- und Doppelkabiner mit verschiedenen, auch Dieselmotorisierungen, steht jetzt der Topstar im Zentrum: die Raptor-Version. Die gab es bereits für das gerade auslaufende Modell. Ein Performance-Highlight: Der Midsize-Pritschenwagen brillierte 2019 mit einem 213 PS starken 2,0-Liter-Diesel (Bi-Turbo) unter anderem in Marokkos Wüstensand genauso wie auf grob felsigem Terrain sowie fein asphaltierten Kurvenstraßen. Mit erstaunlicher Agilität, auch für Beifahrer aushaltbarem Komfort und jeder Menge Fahrspaßfaktor.

Oberstes Ziel war, einen kompromiss- losen Performance- Pick-up auf die Räder zu stellen!“ CHRISTIAN WOTYPKA Pressesprecher Ford Austria

Der Nachfolger soll alles noch besser können! Die Aussichten dafür sind mehr als vielversprechend. Im Zentrum steht ein neuer Antrieb. Jetzt ist es ein doppelt turbo-aufgeladener 3,0 -Liter-V6-Benziner. Der leistet 288 PS – plus 491 Newtonmeter Maximaldrehmoment. Gekoppelt ist das Triebwerk an eine zehnstufige Automatik. Permanenter Allradantrieb gehört selbstverständlich dazu, samt Untersetzung und Sperrdifferenzialen. Von A bis Z neu konfiguriert ist das 4x4-System, ebenso die Konfiguration sowie Abstimmung von Hochleistungsfederungskomponenten und -bremsen.

Zugelegt hat der neue Raptor nicht nur an Leistung. Er offeriert jetzt sieben Fahrmodi: Für die öffentliche Straße sind das Normal, Sport und Gras/Kies, für Offroad-Passagen sind es Stein/Fels, Sand/ Schnee, Schlamm/Spurrillen und – die Performance-Domäne des Räubers – Baja (benannt nach der „Baja 1000“, einer der härtesten Rallyes der Welt). Modulierbar ist der Auspuffsound, in vier Abstufungen, von nachbarschafts-freundlichem Flüstern bis zu fröhlich-ausgelassenem Röhren.

Vollständig ist die Bordelektronik. Das Cockpit besteht aus einem 12,4-Zoll-TFT-Display, der Infotainment-Touchscreen, hochkant gestellt, misst zwölf Zoll. An Komfort fehlt es ebenso nicht, siehe beheizbare Sitze und Lenkrad.