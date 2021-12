Prominent präsent ist der Ranger. Seit 1982. In Österreich belegt der Ford-Pick-up fast die Hälfte des Gesamtmarktvolumens (per Ende September waren es 47,5 Prozent, mit 2.325 abgesetzten Fahrzeugen im Jahr 2021).

Auf 2015 datiert die bislang letzte umfassende Adaptierung. Wesentlich tiefgreifender als diese ist der aktuelle Modellwechsel, der mit sozusagen amerikanischerer Optik einhergeht. Global betrachtet ist die Neuinterpretation weitreichend: Die Entwicklung erfolgte unter anderem in Australien, die Europa-Modelle werden in Südafrika gebaut.

Ford hat den Neuen auf allen Ebenen weiter hochgestuft. Wobei die Entwickler im tatsächlichen Sinn (Tritt-)Stufen eingebaut haben: in den Heckstoßfänger, zwei Stück, um den Zugang zur Ladefläche zu erleichtern. Die ist gewachsen, ebenso wie der Radstand und die Spurbreite, um jeweils fünf Zentimeter.

Der neue Ranger ist, als Hightech- Pick-up, noch leis- tungsfähiger, flexibler und intelligenter vernetzt!“ CHRISTIAN WOTYPKA, Pressesprecher Ford Austria

Gründe dafür sind einerseits die Aufnahmefähigkeit, etwa für Paletten, andererseits die Erweiterung des Motorisierungs-Offerts. Bei uns werden ausschließlich Dieselmotoren zum Einsatz kommen. Zum bisherigen Vierzylinder mit 2,0 Liter Hubraum, in zwei Leistungsabstufungen (via Turbo oder Biturbo), kommt ein 3,0-Liter-Sechszylinder.

Die Vierzylinder sind je nachdem mit einem manuellen oder einem automatischen Sechs-Gang-Getriebe kombiniert, der V6 ist serienmäßig mit einer Zehn-Gang-Automatik zusammengespannt (für den stärkeren Vierzylinder ist das eine Option). Breiter ist die Auswahl auch, was die Antriebsart betrifft: Sie besteht aus einem elektronisch zuschaltbaren Allradsystem und einem permanenten Allradsystem, das Antriebskraft bedarfsgerecht zwischen den Achsen verteilt.

Gesteigert und nochmals näher an einen Pkw gerückt ist nicht alleine das Zusammenspiel zwischen Federung, Dämpfung und Geräuschfilterung. Ebenso das Interieur, mit Softtouch-Oberflächen, komfortabler Möblierung und breit gefächertem Ablagensortiment. Bezüglich Konnektivität setzt Ford die neueste Version des Infotainment-Systems ein (Name: Sync4), abhängig von der Mitgiftstufe mit hochformatigem Zehn- oder Zwölf-Zoll-Touchscreen (à la Mustang Mach-E).

Das Cockpit ist volldigital. Dazu kommen, nebst Sicherheitsassistenten, permanente Online-Verbindung per fix verbautem Modem und kabelloses Handyladen.

Last but not least: Der neue Ranger ist auch die Basis für den kommenden neuen VW Amarok.