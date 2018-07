„Inspired by Masters“ – das Motto beim neuen Mazda6. Die Japaner haben ihr Flaggschiff – Limousine und Kombi – gezielt überarbeitet, gezielt weiterentwickelt. Die Erfolgsstory wird fortgesetzt.

Optisch sticht sofort der neue Kühlergrill mit Wabenmuster ins Auge – steht ihm mit den neuen LED-Scheinwerfern ausgezeichnet. Coole Sache. Innen fallen die neuen Sitze mit dickeren Polstern und breiteren Sitzflächen auf (optional sind belüftete Vordersitze verfügbar; die Belüftungsfunktion bläst übrigens nicht, sie saugt) – herrlich bequem, absolut langstreckentauglich. Fein auch das neue digitale Kombiinstrument (sieben Zoll groß). Zierelemente aus japanischem Sen-Holz und Nappa-Leder bringen zusätzliche Eleganz in die neue Alles-Inklusive-Variante Takumi Plus (generell hat der 6er hochwertige Materialien, die jetzt noch besser aufeinander abgestimmt sind). Und: Das Head-up-Display projiziert nun direkt auf die Windschutzscheibe. Und: Erstmals in einem Mazda kommen Android Auto und Apple Carplay zum Einsatz (optional, bei allen Mazda-Modellen mit MZD Connect kann man ab Herbst nachrüsten).

Des Weiteren wurde der Funktionsumfang der Assistenzsysteme verbessert. Der adaptive Tempomat kann den 6er jetzt bis zum Stillstand abbremsen und dann auch wieder beschleunigen (nachdem er vom Fahrer dazu aufgefordert wurde). Zudem gibt es einen 360-Grad-Umgebungsmonitor (hier sind vier Kameras und acht Parksensoren permanent im Einsatz).

Unter der Motorhaube hat sich ebenfalls etwas getan. Der 2,5-Liter-Benziner mit 194 PS hat eine spritsparende Zylinderabschaltung bekommen, der stärkere 2,2-Liter-Diesel leistet jetzt 184 PS (vorher 175 PS, Turbolader mit variabler statt mit fester Turbinengeometrie). Beide Selbstzünder arbeiten in Zukunft mit SCR-Abgasreinigung zur Verringerung der Stickoxid-Emissionen. Alle Motoren erfüllen die Euro 6d-Temp.

Der Fahrkomfort wurde (noch einmal) erhöht, zugleich präsentiert sich der neue 6er beim Fahrverhalten ausgewogener, die Lenkung präziser. Im Innenraum ist es angenehm leise. Und man achte auf das „Geräusch“ beim Türschließen: Hier wird der Premium-Anspruch unterstrichen!

Start & Preis. Offizieller Marktstart im September.

Limousine: Benziner ab 34.490 , Diesel ab 38.290; Kombi: Benziner ab 36.390 , Diesel ab 38.290 . Benziner (145, 165, 194 PS) und Diesel (150, 184 PS), Schalt- und Automatikgetriebe, Front- und Allradantrieb (AWD mit 150 oder 184 Diesel-PS). Ausstattungsversionen (nicht beliebig mit den Motoren kombinierbar): Chal-lenge (Head-up-Display, adaptiver Tempomat, City-Notbremsassistent, Spurwechselassistent, Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik), Attraction, Revolution (digitale Instrumente, 360-Grad-Umgebungsmonitor, Alarmanlage), Revolution Top (Ledersitze, belüftete Vordersitze), Takumi Plus (Nappa-Leder, Sen-Holz-Einsätze, elektrisches Schiebedach).