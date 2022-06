Tipps zur Anmietung von Transportern für Anfänger

Werbung

Einen Mietwagen zu buchen kann also vor allem dann eine Herausforderung darstellen, wenn es sich dabei um einen Transporter handelt.

Genau wie bei anderen Autos, gibt es auch bei Transportern viele Dinge, die vor, während und nach der Buchung beachtet werden sollten. Dabei handelt es sich nicht nur um Faktoren wie die Größe des Transporters, Versicherungspakete und Freikilometer. Falls zum Beispiel ein tierischer Freund auf der Fahrt mitkommen soll, muss dies vorher geregelt werden, da nicht alle Anbieter Tiere in ihren Transportern erlauben.

Einen Transporter mieten – die ersten Schritte

Zuerst sollten Sie sich genau überlegen, welche Transporter-Größe Sie eigentlich brauchen. Ein zu großer oder zu kleiner Transporter kann ärgerlich sein. Wenn er zum Beispiel zu klein ist und Sie mehrfach fahren müssen, stellt dies einen Mehraufwand dar. Ist er zu groß, hätten Sie mit einer kleineren Größe Geld sparen können. Beachten Sie auch beim Fahren, dass dies aufgrund der Größe des Transporters schwieriger als mit einem normalen Auto sein kann. Fahren Sie daher vorsichtig.

Sie sollten außerdem nicht gleich beim ersten Anbieter online buchen. Schauen Sie sich die verschiedenen Angebote online an und finden Sie ein für Sie passendes Angebot. Dabei muss es sich nicht um das günstigste Angebot handeln, sondern das, bei welchem das Gesamtpaket für Sie am besten passt. Dafür können Sie zum Beispiel Vergleichsportale nutzen. Wenn Sie rechtzeitig online buchen, bekommen Sie mitunter noch Rabatte und können so Geld sparen.

Wenn die Auswahl passt

Wenn Sie einen Transporter für sich gefunden haben, sollten Sie sichergehen, dass die Größe und das Gewicht zu Ihren Bedürfnissen passen. Bei einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen reicht ein Führerschein der Klasse B. Bei einem Gewicht bis 7,5 Tonnen wird jedoch ein Führerschein der Klasse C1 benötigt.

Manche Anbieter setzen voraus, dass Sie Ihren Führerschein mindestens ein Jahr besitzen müssen, bevor Sie ein Fahrzeug buchen können. Vergewissern Sie sich also vorher, wie die Regelungen sind. Passen Sie auch darauf auf, dass weitere Fahrende für den Transporter angemeldet werden müssen, damit sie diesen fahren können. Hier können ansonsten Extragebühren entstehen.

Die Vorbereitung für den Ernstfall

Unfälle und Pannen können allen passieren. Beim Buchen des Transporters ist es daher ratsam, dafür ein Versicherungspaket auszuwählen. Damit Sie ohne Risiko fahren können und gut abgesichert sind, empfiehlt es sich, einen Vollkaskoschutz zu nehmen. Damit können Sie jeglichen Kosten für eine Selbstbeteiligung entgehen.

Bei diesen Versicherungen handelt es sich meistens allerdings lediglich um den Transporter und nicht das Transportgut. Falls Sie etwas besonders Wertvolles transportieren, sollten Sie eine zusätzliche Versicherung abschließen.

Kurz vor der Abholung

Achten Sie beim Mieten des Transporters auf die richtige Anmietzeit. Schauen Sie am besten vorher, wie lange Sie den Transporter brauchen werden und planen Sie Ihren Fahrtweg vorher. Damit können Sie sich Wartezeiten wie zum Beispiel aufgrund von Baustellen ersparen und Ihre Fahrt wird angenehmer. Denken Sie auch daran, den Transporter pünktlich zurückzubringen. Dies kann andernfalls zu Extrakosten führen.

Schauen Sie sich den Abholort genau an, sodass Sie kurz davor nicht lange suchen müssen. Manche Anbieter bieten an Flughäfen auch die Möglichkeit an, den Wagen am Terminal abzuholen. Den richtigen Abholort zu wählen, kann viel Zeit sparen, auch wenn man den Anreiseweg zum Transporter damit schon verkleinern kann.

Bei der Anmietung

Stellen Sie vor der Übernahme des Transporters sicher, dass alle sichtbaren Mängel schriftlich dokumentiert und von der Vermietung bestätigt sind. Überprüfen Sie, ob alles im Transporter richtig funktioniert. Informieren Sie sich außerdem vorab, ob der Transporter bei Rückgabe wieder einen vollen Tank haben muss. Dies kann am Ende Zeit und Kosten sparen.

Falls Sie eine Auslandsfahrt planen, schauen Sie sich vorher die Regelungen bei Ihrem Anbieter an. Beachten Sie, dass in Ihrem Zielland mitunter andere Verkehrsregeln gibt, und machen Sie sich vor Fahrtantritt mit diesen vertraut, sodass Sie sicher fahren können. Fahrten ins Ausland müssen generell vorher angemeldet werden. Des Weiteren benötigen Sie mitunter Vignetten für die Autobahnen im Ausland.

Allgemein sollten Sie sich vor Vertragsabschluss alle Rahmenbedingungen ganz genau anschauen. Schauen Sie, wo mitunter versteckte Kosten auftreten können und vermeiden Sie diese. Vermeiden Sie außerdem unnötige Extras im Transporter, wenn Sie diese nicht brauchen und schauen Sie vor der Rückgabe, ob Sie alles, was Ihnen gehört, wieder herausgenommen haben. Bei der Rückgabe des Transporters sollte der Tank gegebenenfalls wieder aufgefüllt und der Transporter in einem guten Zustand sein, sodass die Rückgabe für alle angenehm und einfach wird.

Unkomplizierte Transporter Vermietung in Österreich

In Österreich gibt es günstige Transporter zum Beispiel bei 123 Transporter. An mehreren Standorten steht für jedes Projekt die passende Größe zur Verfügung. Vermietet wird an Fahrende ab 18 Jahren mit einem Führerschein der B-Klasse, wohingegen dies bei vielen anderen Anbietern erst ab 21 Jahren möglich ist. Gewährleistet werden Transporter mit unbegrenzten Freikilometern – die Autobahnvignette für Österreich ist ebenfalls bereits inklusive.

Beim Buchen wird keine Kaution verlangt und eine Kreditkarte wird auch nicht benötigt. Und wenn Sie bei der Übernahme des Transporters Ihr eigenes Auto dabei haben, können Sie es während des Mietzeitraums auf dem Transporter-Stellplatz verwahren, anstatt einen Parkplatz suchen zu müssen.

