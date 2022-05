Werbung

Den neuen HR-V gibt es ausschließlich mit Hybridantrieb. Das System arbeitet mit einem Benzinmotor und zwei Elektromotoren. Antriebshauptrolle spielt, an den Vorderrädern, ein Elektroaggregat mit 131 PS, das andere dient als Generator. Und der Verbrenner mit 107 PS schaltet sich zu, wenn Leistung abgerufen wird. Klingt kompliziert, ist es auch, es ist aber auch genial (sparsam). Und von den Wechseln zwischen Elektro- und Benzinerantrieb merkt man nichts.

Wir sind echt begeistert! Eine überaus entspannte Fortbewegung, auf Basis eines fein austarierten Fahrwerks, das auch Grobheiten nonchalant wegfedert, samt einer gerade richtig direkt abgestimmten Lenkung.

Angenehm dahincruisen, das kann der Honda perfekt. Es gilt ja nicht, in einem Rennen einen Blumentopf zu holen. Den könnte man auch dann mitnehmen, wenn er etwas höher gewachsen ist. Im SUV-Coupé ist nämlich das coole Magic-Seat-System (der Jazz lässt grüßen) serienmäßig an Bord, mit hochklappbaren Fondsitzflächen, was eine praktische Lademulde ergibt. -tv-