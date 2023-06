ZR-V: Symbiose aus Sedan und SUV

Zwischen HR-V und CR-V war noch Zwischenraum. Honda füllt diese Lücke nun mit dem ZR-V. Der fährt nicht unter der Prämisse eines Coupés, wie es derzeit in Mode ist, trotz dezent sich absenkender Dachlinie, sondern mit eigenständigem Design. Kaum spacig, fast rundlich. Die Technik stammt vom Civic. Nicht alleine, weil sie zur Verfügung steht, von der Plattform bis zum Antrieb. Auch, weil Honda einen SUV mit der Fahrcharakteristik eines Sedan im Sinn hatte. Und dieser, der Civic, hat ja bereits bewiesen, welches Dynamikpotenzial in ihm steckt. Das liegt außer am ausgewogenen Fahrwerk auch am ausgefeilten Antrieb, dem als e:HEV bezeichneten Vollhybridantrieb. Ein 2,0-Liter-Benziner arbeitet mit zwei Elektroaggregaten zusammen. Wobei der für den Vortrieb zuständige Stromantrieb die Hauptrolle spielt. Das ergibt unter dem Strich eine Systemleistung von 184 PS und ein Maximaldrehmoment von 315 Newtonmetern. Als Normverbrauch sind 5,7 Liter Benzin (laut WLTP) pro 100 Kilometer angegeben.

„Der neue ZR-V ist eine Kombination aus Performance, Dynamik, Komfort und Funktionalität!“ Alexa Billensteiner, Pressesprecherin Honda Austria

Der ZR-V hat sich im Verlauf der ersten Kennenlernfahrt auch nicht viel mehr genehmigt, es waren trotz teils fast provoziert forcierter Gangart gerade einmal 6,2 Liter. Das mit der verordneten Dynamik bringt er glaubhaft rüber. Ob in der Stadt, auf der Autobahn oder auf der Landstraße. Besonders solchen der kurvigen Art. Akkurat und spurtreu wedelt er um die Ecken, dank gefühliger Lenkung, frei von Verneigungs- und Schaukeltendenzen, stets satt gefedert. Und elektronisch fahrdynamisch abgesichert. Obwohl man die Reifen sehr wohl auch zum Quietschen bringen kann. Die je nach Ausstattung versprochenen 7,8 oder 7,9 oder 8,0 Sekunden von null auf 100 wirken gefühlt kürzer, das Ansprechverhalten des Elektriker-Benziner-Gespanns ist (typisch für Strommotoren) überaus spontan.

Der Honda-Crossover ist übrigens 4.568 Millimeter lang, 1.840 Millimeter breit und 1.620 Millimeter hoch, bei einem Radstand von 2.657 Millimetern. Das schafft Raum für bis zu fünf Personen und 370 bis 1.312 Liter Kofferraum. Dabei ist der Fronttriebler mit ab 1.598 Kilogramm Eigengewicht im Klassenvergleich nicht allzu schwer.

Foto: Honda

Neu: Honda ZR-V

Ab Juli, die Preise stehen aktuell noch nicht fest.