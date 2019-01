Start & Preis.

2WD ab sofort, 4WD ab Ende März/Anfang April.

Preise: 2.5 Hybrid (Systemleistung 218 bzw. 222 PS, CVT-Getriebe) mit 2WD ab 36.890 Euro, mit 4WD ab 40.190 Euro; 2.0 Valvematic (175 PS, Schaltgetriebe) mit 2WD ab 32.990 Euro (nicht mit Allrad zu haben).

Den Hybrid gibt es in vier Ausstattungsvarianten (City, Active, Style, VIP), den normalen Benziner in zwei Ausstattungsvarianten (City, Active). Frühbucheraktion (für Privatkunden, bei Vertragsabschluss bis 31. März 2019): Das Driver-Assist-Paket (u. a. Rückraumassistent, Toter-Winkel-Warner, Smart-Innenrückspiegel) gibt es für Active und Style statt um 1.350 Euro netto um null Euro (beim VIP serienmäßig an Bord). Kein Plug-in-Hybrid geplant!