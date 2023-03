Ein Raumschiff im Anflug

Werbung

Träume können auch in Erfüllung gehen … Die Hyundai-Studie Prophecy wird (bereits) in Serienproduktion gefertigt. Etwas entschärft, doch das coole Aussehen ist geblieben. Der Ioniq 6 ist eine Sportlimousine, ein Zero-Emission-Vehicle, ein extravaganter Mix aus Limousine und Coupé, selbstbewusst der Auftritt.

Wir wollen heuer 400 bis 500 Ioniq 6 in Österreich verkaufen! Roland Punzengruber, Geschäftsführer Hyundai Österreich

Die Südkoreaner bezeichnen den Ioniq 6 als „Electrified Streamliner“ – der Luftwiderstandsbeiwert von 0,21 ist der bisher niedrigste bei Hyundai (Rekordhalter mit 0,20 ist der Mercedes EQS). Die Südkoreaner bezeichnen den Wagen auch als „fahrende Wohlfühloase“ – dem können wir nach der ersten Ausfahrt durchaus zustimmen. Vorne gibt es bequeme „Relax-Sitze“, die für ein Nickerchen beim Ladestopp auf Knopfdruck in eine Liegeposition surren. Und es gibt noch echte Knöpfe beim Cockpit – etwa für die Bedienung der Klimaautomatik. Danke! Wer es unbedingt braucht: Der Hyundai verfügt über ein sogenanntes „e-Active Sound Design“ – dabei handelt es sich um einen raumschiffähnlichen Klang im Innenraum, der sich je nach Fahrzustand ändert.

Für die Südkoreaner ist der Bruder des Ioniq 5 (gleiche Plattform) zudem „das effizienteste Elektroauto auf dem Markt“. Ein Blick auf die technischen Daten: Die Variante mit 151 PS, 53-kWh-Batterie und Heckantrieb braucht laut WLTP nur 13,9 kWh pro 100 Kilometer. Nicht schlecht für ein 1,8 Tonnen schweres und 4,86 Meter langes Auto! Aber für die kleine Batterie wird sich, so Hyundai Österreich, nur eine Minderheit entscheiden. Die Mehrheit wird den Ioniq 6 mit der großen Batterie kaufen. Groß heißt: 77,4 kWh Batteriekapazität. Und hier kann man zwischen 229 (2WD) und 325 PS (4WD, an jeder Achse ein Elektromotor) entscheiden. Die maximale Reichweite wird mit 614 Kilometer angegeben, realistisch sind 450/500 Kilometer. Und muss der Hyundai einmal an die Ladestation: Er verfügt über eine 800-Volt-Technik, die kurze Ladezeiten ermöglicht. An einer 350-kW-Schnellladestation dauert es für 100 Kilometer nur gerade einmal fünf Minuten.

Last but not least: Wie fährt sich der Neue? Gediegen, leise, der Stress bleibt draußen … Wir waren mit dem Topmodel unterwegs: 18,6 kWh pro 100 Kilometer – bei normaler Fahrweise. Daumen nach oben!

Neu: Hyundai Ioniq 6

Bereits bestellbar. Ende April Österreich-Launch. Listenpreise: 151 PS/53 kWh/2WD ab 55.490 Euro, 229 PS/77,4 kWh/2WD ab 59.490 Euro, 325 PS/77,4 kWh/4WD ab 66.990 Euro. Die Basis Line hat: Autobahnassistent, Spurfolgeassistent, adaptiver Tempomat, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, beheizbares Lenkrad, Navigationssystem, zwei 12,3-Zoll-Bildschirme. Auf Wunsch gibt es auch digitale Außenspiegel.