Werbung

Aufgepasst! Der i20 N ist eine Kampfansage: Nachdem die immer freundlichen Südkoreaner mit dem i30 N die Konkurrenz aufgeschreckt haben, macht sich der Sport-i20 bereit, VW Polo GTI und Ford Fiesta ST zu attackieren.

204 PS, Handschalter (knackig, was sonst?) und fast schon provokantes Flügelwerk – Hot-Hatch-Herz, was willst du mehr? Der 1,6-Liter schöpft seine Kraft aus vier Zylindern, lässt aber in Sachen Drehmoment ein bisschen was liegen. Der Durchzug aus mittleren Lagen haut einen nicht von den Socken, mit 6,7 Sekunden von null auf 100 km/h ist der Koreaner aber top.

Schluss mit lustig ist erst bei Tempo 230 – und der Wagen bleibt dabei für seinen kurzen Radstand erstaunlich gelassen. Seine Paradedisziplin ist aber das Kurvenfahren. Hinter dem Scheitelpunkt gript er sich herrlich herzhaft auf die nächste Gerade hinaus, nach dem Einlenken dreht das Heck schön mit, nur die Lenkung könnte noch einen Tick agiler ansprechen. Egal – Fahrspaß hoch zwei! Dazu ein passender Motorsound (Klappenauspuff, Sounddesign) und eine serienmäßige Launch Control (für Schnellstarts) …