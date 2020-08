Hyundai baut auch Elektroautos, leistbare und äußerst interessante … Mit dem Kona Elektro haben die Südkoreaner einen echten Erfolgstyp im Programm. Übrigens der erste Elektro-SUV in der Kompaktklasse.

Eine maximale Reichweite von 484 Kilometer steht uns am Papier, das haben wir nicht geschafft. Aber auf unsere 370 Kilometer können wir auch stolz sein! Bei dem Elektroauto kommt es ganz erheblich auf das persönliche Fahrprofil an. Ist man ausschließlich bei langsamer Fahrt in der Stadt unterwegs, ist der vom Werk angegebene Wert nicht unrealistisch. Fordert man das Zero-Emission-Fahrzeug allerdings mehr und fährt viel auf der Landstraße oder auf der Autobahn, schmilzt logischerweise die Reichweite schnell dahin.

Coole Power aus dem Stand heraus, cooles Fahrgefühl, coole (Sicherheits-)Ausstattung, cooles Innenraumambiente … Unser Testwagen hinterlässt einen mehr als beachtlichen Gesamteindruck. Ein Auto, mit dem man ohne Bedenken länger auf Urlaub fahren kann – eine „Tankplanung“ ist dabei allerdings Voraussetzung. Unser Hyundai war mit einer Smatrics-Karte ausgestattet. In den Presseunterlagen stand: „Des Weiteren ersuchen wir Sie, nur für die Dauer des Ladevorgangs an der Ladesäule zu verwei- len, da nach Zeit abgerechnet wird …“ Aufgepasst!