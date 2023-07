Mega! Die ersten Fotos vom neuen Santa Fe

Der neue Santa Fe ist ein SUV, der ein perfektes Gleichgewicht zwischen dem Stadtleben und dem Leben in der Natur findet. Er eignet sich für vieles, von Familienausflügen bis hin zu Campingabenteuern. Mit seinem langen Radstand, dem geräumigen Innenraum und der großen Heckklappe nutzt der neue Hyundai seine SUV-Stärken, um noch mehr Vielseitigkeit als zuvor zu bieten. SangYup Lee, Executive Vice President und Leiter des Hyundai Global Design Center

In fünfter Generation geht der Korea-SUV an den Start - und das mit einem extremen Design. Dieser Wagen hat mit seinem Vorgänger absolut nichts gemeinsam, weder außen noch innen! Auffällig: Frontscheinwerfer und Heckleuten im H-Motiv, H wie Hyundai. Cool präsentiert sich auch das Heck: Mit einer massiven Heckklappe, die sich über die komplette Breite des Fahrzeugs erstreckt. Die Hyundai-Leute geben zu, mit seinem radikalen Designansatz eine „unkonventionelle Herangehensweise“ gewählt zu haben, um den Bis-zu-Siebensitzer einen frischen Look zu verpassen und das Raumangebot zu verbessern („klassenbestes Platzangebot“). Die Sitze in der zweiten und dritten Reihe sind übrigens vollständig umklappbar.

Nähere Infos (Abmessungen, Motoren, Preise, Markteinführung) sind derzeit noch „top secret". Ein reiner Elektroantrieb wird mit ziemlicher Sicherheit dem Ioniq 7 vorbehalten bleiben.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai