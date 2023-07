Neuer Kona: Erfolg macht stark, Erfolg verpflichtet

Alle Kona-Varianten basieren auf dem Design der Elektrovariante (im März 2022 kündigte Hyundai an, bis 2030 elf neue EV auf den Markt zu bringen). Die Intension dabei ist, dass die Grenzen zwischen der Version mit Verbrennungsmotor und der Version mit Stromaggregat verschwinden. Futuristisch (das LED-Leuchtband vorne kann schon was) und robust und zugleich dynamisch. Der Kona Generation 2 ist zudem gewachsen, gegenüber dem Vorgänger um 145 Millimeter in der Länge, auf 4.350 Millimeter. Das heißt: ein Plus für die Insassen (im Fond mehr Beinfreiheit) sowie ein Plus beim Kofferraumvolumen (maximal 1.300 Liter, vorher waren es 1.156 Liter; die Fondlehne ist im Verhältnis 40:20:40 umklappbar). Luftig und geräumig präsentiert sich das neue Kona-Cockpit, zwei 12,3-Zoll-Monitore bilden einen Surround-Blick auf Instrumente und Infotainment – inklusive ab der Version Plus Line. Ein Navigationssystem ist übrigens immer serienmäßig mit an Bord.

Dank weiterhin breitester Antriebspalette bestehend aus Benzin, Hybrid und Batterieelektro, gepaart mit noch dynamischerem Design, umfassenden Konnektivitäts- und Sicherheitssystemen und großzügigerem Raumangebot wird der neue Kona unseren bisherigen Erfolgsweg im B-SUV- Segment noch weiter ausbauen können. Roland Punzengruber, Geschäftsführer Hyundai Österreich

Gestartet wird jetzt mit drei Motorvarianten: einmal ein 1,0-Liter-Benziner mit 120 PS, einmal ein 1,6-Liter-Benziner mit 198 PS und einmal ein (1,6-Liter-Benziner-)Vollhybrid mit einer Systemleistung von 141 PS. Dazu Front- oder Allradantrieb, Schalt- oder Doppelkupplungsgetriebe (bei Letzterem wurde der Shift-by-Wire-Gangwahlhebel von der Mittelkonsole hinter das Lenkrad verlegt, somit mehr Stauraum in der Konsole). Der neue Kona mit den zuvor genannten Motorvarianten kommt aus Südkorea, anders dagegen der Kona Elektro (151 und 218 PS, WLTP-Reichweite bis zu 490 Kilometer), der made in Tschechien ist – eine Österreich-Markteinführung ist für September/Oktober geplant). Ein ausführlicher Bericht über den Kona Elektro folgt!

Der Autor dieser Zeilen war mit dem 198 und 141 PS starken Hyundai unterwegs. Und beide Autos überzeugten, souverän die Straßenlage, agil das Fahrwerk, sportlich die Lenkung. Apropos sportlich: Für alle Kona-Varianten ist die N Line verfügbar.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Neu: Hyundai Kona

Ab sofort. Das Einstiegsmodell (1.0 T-GDI 2WD MT Smart Line/120 PS) kostet 28.990 Euro („Werbepreis“). Günstigster Hybrid (1.6 2WD Hybrid Smart Line/141 PS) ab 34.990 Euro. Topmodell (1.6 T-GDI 4WD DCT N Line/198 PS) ab 46.490 Euro.