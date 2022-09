Opel Astra LK: Ein Goldjunge

Werbung

Kleider machen Leute. Der Astra L (die zwölfte Generation der Opel-Kompaktklasse) ist ein cooler Typ. Athletisch und frisch das Design. Die Bügel-falte in der Motorhaube gibt schon was her, ebenso die Zwei-Farben-Lackierung (Kult- Gelb plus schwarzes Dach).

Ebenfalls modern präsentiert sich der Innenraum, das Platzangebot kann sich auch sehen lassen, die Sportsitze vorne haben uns ausgezeichnet gefallen. Das Armaturenbrett kommt in einem technisch-eleganten Look daher. Vieles ist über den Touchscreen zu bedienen, es gibt aber auch noch einige richtige Direktwahltasten (wie zum Beispiel für die Lautstärken- regelung des Radios).

Unser Astra war ein „Steckdosenauto“ – ein PHEV mit einer Systemleistung von 180 PS. Ein sehr gelungenes Arbeitsensemble, die Kooperation zwischen Benziner, Stromer und achtgängiger Automatik (mit Minikippschalter) wirkt in jedem Fahrmodus sehr homogen. Und wie fährt er sich? Er rollt satt ab (da und dort spürt man Querfugen) und liegt souverän auf der Straße, agil das Handling.