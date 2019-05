Verdichtet hat Jaguar sein Modell-Portfolio 2015 mit dem XE, einer Limousine im Mittelklasse-Format, 2016 mit dem F-Pace, einem SUV, dem ersten der Marke. Auch wenn die beiden auf den ersten Blick gar nicht viel gemeinsam zu haben scheinen – außer der Performance-Ausrichtung nach Art des Großkatzenhauses, so teilen sie sich die technische Basis: die Plattform, die ebenso dem Oberklasse-Viertürer, dem XF, und seinem Kombi-Derivat, dem Sportbrake, zugrunde liegt.

Dem XE wurde jetzt eine Modellpflege zuteil. Die äußert sich am Exterieur durch kleine, doch wirkungsvolle Retuschen an der Front und am Heck. Ziel war es, die optische Dynamik nachzuschärfen. Im Zentrum des Updates stand jedoch die Adaptierung der Antriebsstränge gemäß den EU-Vorschriften – Prüfzyklus-Verfahren nach WLTP, Emissions- und Verbrauchsmessung nach RDE. Die Folge ist, dass der (heckgetriebene) späte Nachfolger des X-Type (dessen Produktion vor zehn Jahren ausgelaufen ist) nunmehr nur noch mit 2,0-Liter-Vierzylindermotoren bestückt ist. Die 3,0-Liter-V6-Aggregate – Kompressorbenziner und Turbodiesel – wurden aus dem Antriebsprogramm genommen. Geblieben ist, als Einstiegsmotorisierung, der 180 PS starke Selbstzünder. An Benzinerleistungsvarianten stehen 250 und 300 PS zur Auswahl. Alle Turbomotoren sind jetzt mit achtstufiger Wandlerautomatik zusammengespannt. Allradantrieb ist immer eine Option.

„Der XE offeriert ein komplettes Paket aus Design, Technologie und Fahrdynamik. Der F-Pace SVR ist der ultimative Performance-SUV!“ Dieter Platzer, Pressesprecher Jaguar/Land Rover Austria

Das Cockpit kann man nun auch im XE mit dem Dual-Touch-Pro-Infotainmentsystem, wie im Elektriker I-Pace, einrichten. Stichwort Interieur: Ledermöblierung ist grundsätzlich an Bord. Als Elek-tronikoption kann man sich einen virtuellen Rückspiegel (hat jüngst in der zweiten Generation des Range Rover Evoque debütiert) in den XE holen. Nicht mehr an Bord ist der elegante Drehregler zum Anwählen der Fahrstufen. Der ist passé, an seine Stelle gerückt ist ein Schalthebel. Das hat keinen Einfluss auf die angestammten Fahrdynamikqualitäten des Engländers: Der Diesel glänzt mit sattem Drehmoment (430 Newtonmeter), der Topbenziner erfreut durch Drehfreudigkeit.

Ein Schalthebel – in einer griffig-sportlichen Interpretation – ragt auch prominent aus der Mittelkonsole des F-Pace SVR hervor. Das junge SUV-Mitglied der Katzenfamilie ist ja grundsätzlich auf Performance ausgerichtet. Im neuesten Derivat treibt es die SVO-Abteilung (Special Vehicles Operations) von Jaguar auf die Dynamikspitze. Herz des Hochleistungs-Crossovers ist der aus den Top-Typen des Range Rover Sport, des F-Type, des XJ und des XE (Project 8, limitiert und ausverkauft) gut bekannte 5,0-Liter-V8-Benziner mit Kompressoraufladung.

Im Ober-F-Pace hat dieses Antriebskraftwerk 550 PS, gepaart mit 680 Newtonmetern Maximaldrehmoment. Höchstgeschwindigkeit 283 km/h! Um diese Leistung in Asphaltgrip umzuwandeln, ist Allradantrieb an Bord, ebenso – zusätzlich zu den Stabilitätsprogrammen – ein elektronisches Hinterachsdifferenzial. Dazu kommen aerodynamische Maßnahmen an Front, Seitenschwellern und Heck. Für bessere Beatmung sorgen Lufteinlässe auf der Motorhaube. Angepasst an das hohe Power-Niveau ist nebst dem Fahrwerk (immer noch familienfreundlich komfortabel) und der Lenkung auch die Auspuffanlage (mit aktiver Klappensteuerung) und genauso die Bremsanlage.

Dieses Kraftpaket inhaliert mit lustvollem, aber nicht zu lautem Brüllen am liebsten rhythmisch gekurvte Landstraßen, es macht aber auch auf engwinkeligem und weniger fein asphaltiertem Terrain katzenhaft überaus geschmeidige Figur. Mit optischem Zierat treibt es Jaguar nicht zu plakativ, fast dezent sitzen die doppelflutigen Endrohre bündig eingepasst im Heckstoßfänger. Im Interieur sorgt feines Sportledergestühl für festen Halt um die Hüften.