Anfang April 1900 (konkret am 2.) entschied die Daimler-Motoren-Gesellschaft, ihre Autos Mercédès zu nennen. Es war der Name der Tochter von Emil Jellinek. Der in Nizza lebende österreichische Geschäftsmann handelte mit Daimler-Fahrzeugen und meldete sie zu Rennveranstaltungen an. Schon das erste Fahrzeug mit diesem wohlklingenden spanischen Namen, der Mercedes 35 PS, sorgte im März 1901 auf der Rennwoche von Nizza für Furore.

Und das nicht nur, weil er dank fortschrittlichster Technik gleich mehrere Rennen haushoch gewann, sondern auch aufgrund seines außergewöhnlich eleganten Designs. Der Mercedes 35 PS gilt als Urtyp des modernen Automobils und entwickelte sich mit seiner fortschrittlichen Fahrzeugarchitektur zum Vorbild der gesamten Automobilindustrie. Paul Meyan, damaliger Generalsekretär des Automobilclubs von Frankreich, sagte nach der Rennwoche: „Wir sind in die Ära Mercedes eingetreten.“

Fortan zierte der geschwungene „Mercédès“-Schriftzug die Kühler der Daimler-Personenwagen. Der Name wurde am 23. Juni 1902 zum Warenzeichen angemeldet und am 26. September 1902 gesetzlich geschützt. Seither ist der Markenname, der nach der Fusion der Unternehmen von Daimler und Benz im Juni 1926 in Mercedes-Benz geändert wurde, zugleich Ausdruck und Verpflichtung für Luxus und Innovation.

Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler Group: „Unser Streben nach der perfekten Inszenierung von Luxus und das Treiben von Innovation ist Teil unserer Marken-DNA. Es bildet die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg unserer Marke. Mit unserem Design aus technologischer und emotionaler Inszenierung schaffen wir ein begehrenswertes Erlebnis, wie zum Beispiel aktuell mit dem neuen kompakten GLA oder dem progressiven EQC.“

Die einzige Automobilmarke mit einem weiblichen Namen

Bis heute ist Mercedes-Benz die einzige Automobilmarke, die einen weiblichen Namen trägt. „Frauen wie Mercédès Jellinek oder Bertha Benz haben die Erfolgsgeschichte von Mercedes-Benz von Anfang an geprägt“, sagt Bettina Fetzer, Marketingchefin Mercedes-Benz AG. „Mit unserer 2015 gegründeten Initiative She’s Mercedes knüpfen wir für unsere zahlreichen Kundinnen in aller Welt an diese Tradition an. Die Zukunft von Mercedes-Benz wird Nachhaltigkeit und Luxus auf faszinierende Art und Weise verbinden.“

Seit 2016 ist Mercedes-Benz durchgehend die wertvollste Luxus-Automobilmarke der Welt und liegt im Ranking „Best Global Brands 2019“ des renommierten US-Markenberatungsunternehmen Interbrand als einzige europäische Marke unter den Top Ten.