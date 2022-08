50 Jahre BMW-Hochhaus

Werbung

Das 99,5 Meter hohe Gebäude – die Frauenkirche durfte als höchstes Gebäude der bayrischen Hauptstadt nicht übertrumpft werden – zählt zu den prägnantesten Bürotürmen in Deutschland und darüber hinaus.

Und die BMW-Konzernzentrale ist das wohl berühmteste Bauwerk des Wiener Architekten Karl Schwanzer, der unter anderem auch das Lehr- und Werkstättengebäude des Wirtschaftsförderungsinstitutes in St. Pölten geplant hat.

Bis heute zählt das BMW-Hochhaus mit seiner Hängekonstruktion zu den innovativsten Ingenieurbauten, denn die vier Zylinder hängen an einer kreuzförmigen Stahlkonstruktion vom Dach. Dabei wuchs das Gebäude nicht wie allgemein üblich von unten nach oben, sondern die oberen Etagen wurden zeiteffektiv zuerst am Boden gefertigt, dann hydraulisch am massiven „Hochhausschaft“ aus Stahlbeton nach oben bewegt und in mehreren Segmenten vervollständigt.

Außergewöhnlich sind die über 3.000 erstmalig in Europa im japanischen Alugussverfahren hergestellten Fassadenelemente.