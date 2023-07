Die Subaru Corporation feiert heute ihr 70-jähriges Bestehen

Die Wurzeln der Subaru Corporation gehen auf das 1917 gegründete Aircraft Research Laboratory zurück, das später zur Nakajima Aircraft Co. Ltd wurde. Nach einer Reihe von Umstrukturierungen gründete man am 15. Juli 1953 die Fuji Heavy Industries Ltd., die letztlich seit 1. April 2017 ihren heutigen Namen Subaru Corporation trägt. Damit wollte man die wirtschaftliche Bedeutung der Automobilproduktion für das Unternehmen unterstreichen.

Seit seiner Gründung hat das Unternehmen jedoch in eine Vielzahl von Geschäftsbereichen expandiert – neben der Automobilindustrie als Hauptgeschäftsfeld auch in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Industrieprodukte, Öko-Technologien, Busherstellung und Fertighausbau. Heute bilden die Automobil- und die Luft- bzw. Raumfahrtindustrie die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.

Im Automobilbereich markiert das Jahr 1958 einen Meilenstein für die Subaru Corporation, als man mit dem 360 als erstes Fahrzeug einen Kleinwagen präsentiert, der das Konzept der japanischen Regierung eines „Volksautos“ erfüllen sollte.

Seitdem hat sich Subaru vor allem als Allradpionier einen Namen gemacht. Die Marke steht als Synonym für einzigartige Technologien und Produkte, wie das preisgekrönte Fahrer-assistenzsystem EyeSight oder den Leone, Japans erstes in Serie produziertes Fahrzeug mit Allradantrieb. Mit dem Forester oder Outback gilt Subaru als Mitbegründer des SUV- bzw. Crossover-Segments. Mit dem Legacy, führte man den Kombi-Boom an, der BRZ und das batterieelektrische SUV Solterra, die beide in Zusammenarbeit mit der Toyota Motor Corporation entwickelt wurden, stehen exemplarisch für die Bandbreite der Marke.

Im Laufe der Jahre hat Subaru starke Unterstützung von Kunden auf der ganzen Welt erfahren, sodass im Jahr 2021 eine kumulierte Allrad-Produktion von 20 Millionen Einheiten und im Jahr 2022 ein kumulierter globaler Absatz von fünf Millionen mit EyeSight ausgestatteten Subaru-Fahrzeugen vermeldet werden konnte.

Im Bereich der Luft- und Raumfahrt hat das Unternehmen seit dem Jungfernflug des ersten japanischen Düsenflugzeugs, der T-1, im Jahr 1958 seine Technologien durch die Teilnahme an inländischen Flugzeugentwicklungsprogrammen und internationalen gemeinsamen Entwicklungsprogrammen stetig verbessert. Subaru wird in diesem Bereich mit drei Kerngeschäften weiter wachsen: Verteidigungsprogramme, kommerzielle Programme wie die Boeing 787 und Hubschrauberprogramme wie der UH-2.

Unter dem neuen Managementteam, das im Juni dieses Jahres sein Amt angetreten hat, wird die Subaru-Gruppe weiter seine Bemühungen verstärken, in dieser Transformationsphase der Mobilität seinen Kundenansprüchen gerecht zu werden und die Ära bedeutender Veränderungen zu bewältigen.

Getreu dem Marken-Slogan „Enjoyment and Peace of Mind“ steht dabei im Mittelpunkt, nah am Kunden zu bleiben und nachhaltig zu wachsen.

Kurze Geschichte der Subaru Corporation

1917: Chikuhei Nakajima gründet das Forschungslabor für Flugzeuge.

1918: Das Flugzeugforschungslabor wird in Nakajima Aircraft Factory umbenannt (später 1931 in Nakajima Aircraft Co., Ltd. umbenannt).

1945: Die Nakajima Aircraft Co., Ltd. wird in Fuji Sangyo Co., Ltd. umgewandelt und verlagert sich vom Flugzeugbau auf die Produktion ziviler Güter.

1950: In Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Unternehmensreorganisation wird Fuji Sangyo Co., Ltd. in zwölf Unternehmen aufgeteilt, darunter Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo und Utsunomiya Sharyo.

1953: Fünf der zwölf Unternehmen, darunter Fuji Kogyo, beteiligen sich mit Kapital an der Gründung von Fuji Heavy Industries Ltd. (Fuji Heavy Industries erwirbt später die fünf Unternehmen und fusioniert mit ihnen im Jahr 1955).

2017: Fuji Heavy Industries Ltd. wird in Subaru Corporation umbenannt.

Herkunft des Namens Subaru

Subaru ist der japanische Name für den offenen Sternenhaufen der Plejaden im Sternbild Stier, in Japan auch „Mutsuraboshi" (sechs Sterne) genannt.

Hintergrund ist, dass Fuji Heavy Industries mit Kapitaleinlagen von fünf Unternehmen gegründet wurde, die ihre Wurzeln in der Nakajima Aircraft haben. Später übernahm man diese fünf Unternehmen und fusionierte. Als Symbol der Fusion und Einheit der sechs Unternehmen entschied sich das Unternehmen den Namen Subaru für seine Fahrzeuge anzunehmen.

Subaru war außerdem die erste Marke, die einen japanischen Namen für ihre Fahrzeuge verwendete.