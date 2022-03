Happy Birthday, Hyundai!

Wir schreiben das Jahr 1988: Olympia in Seoul, Südkorea. Traurig: Österreich konnte nur eine einzige Medaille gewinnen. Erfreulich: Alfred Stadler war ein aufmerksamer Beobachter der Sommerspiele – und beschloss, die Marke Hyundai in die Alpenrepublik zu holen. Erst nach dem zweiten Bewerbungsschreiben reagierten die Asiaten, im Jänner 1992 wurde der Vertrag in Seoul unterschrieben.

Heuer wird „30 Jahre Hyundai in Österreich“ gefeiert. Eine Erfolgsstory, die sich sehen lassen kann – von der No-Name- zur Gamechanger-Marke, vom Pony zum Ioniq 5. Bis dato wurden in Österreich rund 330.000 Hyundai-Modelle an die Frau bzw. an den Mann gebracht (2013 erreichte man mit einem Marktanteil von 6,61 Prozent in der österreichischen Pkw-Zulassungsstatistik hinter VW den zweiten Platz).

Seit 2010 ist Hyundai die größte asiatische Marke in Österreich. Aktuell hat der österreichische Importeur 127 Vertragspartner – damals, zu Beginn, bewarben sich 446 Händler, davon wurden 62 ausgewählt. 1997 wurde die Hyundai Import GmbH in die Konzernstruktur der Wolfgang Denzel AG eingegliedert. Interessant: Der Firmenkundenanteil liegt bei 27 Prozent, und im vergangenen Jahr war jeder fünfte verkaufte Hyundai (exakt sind es 19 Prozent) ein Elektrowagen. Die Marke entwickelte sich (natürlich) weiter – aus „Mehr Auto für Ihr Geld“ wurde „Modern Premium“, da- raus mutierte „Personal Premium“.

Wir sind für alle Technologien offen …“ ROLAND PUNZENGRUBER, Geschäftsführer Hyundai Österreich

Hyundai bedeutet übrigens „modernes Zeitalter“. Der Ioniq 5 wird von vielen Experten als das aktuell beste Elektroauto bezeichnet. Es handelt sich um das erste Modell von Hyundai, das auf einer eigens entwickelten BEV-Plattform, der Electric Global Modular Platform, basiert und dank 800-Volt-Technologie ultraschnelles Laden in einem Elektrovolumsmodell ermöglicht. Ende 2022 wird die Limousine Ioniq 6 auf den Markt kommen – „ein heißer Tesla-3-Konkurrent“, wie die immer freundlichen Südkoreaner betonen. Und 2024 folgt ein großer Elektro-SUV – Name: Ioniq 7.

In drei Jahrzehnten passiert natürlich viel. Siehe ix35 Fuel Cell, das erste in Serie gefertigte Wasserstoff-Elektrofahrzeug (2014) – mit ihm startete bei Hyundai in Österreich das Zeitalter der alternativen Antriebe. Siehe Ioniq – das erste Modell mit drei elektrifizierten Antrieben (Elektro, Hybrid und Plug-in; 2016). Siehe Kona Elektro, der erste Elektro-SUV auf dem Markt (2018). Siehe „Click& Buy“ – online Fahrzeuge rund um die Uhr kaufen (2020). Siehe Staria – der UFO-Van basiert auf dem Design-Ansatz „Inside-Out“, bei dem die Gestaltung im Innenraum beginnt und sich beim Exterieur fortsetzt (2021). Respekt: Der Tucson war im Jahr 2021 der meistverkaufte Mittelklasse-SUV in Österreich!

(Vorbildliches) Ziel: Ab dem Jahr 2035 wird Hyundai in Europa nur noch batterieelektrische Fahrzeuge und Wasserstoff-Elektrofahrzeuge verkaufen.

Die Erfolgsgeschichte wird weitergehen …