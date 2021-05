Den Ceed gibt es in gleich vier Karosserieversionen: Ceed (Fünftürer), Sportwagen (Kombi), XCeed (Crossover) und ProCeed (Shooting Brake, Bild). Brav: Alle Motoren erfüllen jetzt die Abgasnorm Euro 6d! Vor Kurzem wurde die Studie „Restwertriesen 2025“ (Marktforschungsinstitut Bähr & Fess) veröffentlicht: Der Ceed siegte bei den Kompaktwagen in der Kategorie „Geringster Wertverlust in Euro“ – vor Škoda Scala und VW Golf.

