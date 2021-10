Charakterdarsteller

Starker Auftritt! Der EV6 ist in Zusammenarbeit der Kia-Designstudios in Nam- yang (Südkorea), Frankfurt (Deutschland) und Irvine (USA) entstanden. Auch stark: Der Kia bietet die bidirektionale V2L-Technik (Vehicle-to Load) mit 3,6 kW an. Das bedeutet: Auch andere Elektroautos können damit geladen werden.

Foto: Kia