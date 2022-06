Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.680 x 1.880 x 1.550 Millimeter, Radstand 2.900 Millimeter, Wendekreis 11,6 Meter, Eigengewicht 2.000 Kilogramm, Kofferraumvolumen 480 bis 1.300 Liter, Frunk 52 Liter.

Motor: Elektromotor, 229 PS, 350 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 185 km/h, in 7,3 Sekunden auf Tempo 100, 77,4-kWh-Lithium-Ionen-Batterie, ab 16,5 kWh pro 100 Kilometer, bis zu 528 Kilometer Reichweite, Aufladung: an einer Haushaltssteckdose von zehn auf 100 Prozent in ca. 32 Stunden und 45 Minuten, an einem Gleichstrom-Schnelllader mit bis zu 350 kW von zehn auf 80 Prozent in ca. 18 Minuten (400V/800V-Multi-Schnellladesystem).

Kraftübertragung: Heckantrieb, Reduktionsgetriebe.

Preis: ab 54.390 Euro (Testauto/Listenpreis, ohne Förderungen) – serienmäßig: Center-Airbag, autonomes Notbremssystem, Spurhalteassistent, Spurfolgeassistent, adaptiver Tempomat, Navigationssystem, Veloursledersitze (vegan), Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Ambientebeleuchtung.