Niro EV: Bis zu 460 Kilometer weit

460 Kilometer Reichweite verspricht Kia beim Niro EV (laut WLTP). Wir schafften – bei normaler Fahrweise – 380 Kilometer. Damit kann man schon gut leben, damit kann man locker auf Urlaub fahren. Wenngleich man das „Stromtanken“ im Vorfeld planen sollte.

Der 204 PS Niro EV beschleunigt kräftig, so vergehen von 60 bis 100 km/h nur 3,6 Sekunden. Die Fahrstabilität kann insgesamt als „souverän“ eingestuft werden. Mit den Schaltpaddles am Lenkrad lässt sich die Kraft der Bremsvorgänge durch Rekuperation vorwählen – so kann man ein Plus an Reichweite generieren.

Als aerodynamische Finesse sei die C-Säule erwähnt. Spezielle Öffnungen lassen die Luft, die die Karosserie eng umfließt, vorne in die C-Säule hinein- und hinten wieder herausströmen. Dadurch verwirbelt die Luft am Heck weniger. Das heißt strömungsgünstiger – Reichweitenverlängerer.

Foto: Kia

Foto: Kia

Test: Kia Niro EV Platin

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.420x 1.825 x 1.570 Millimeter, Eigengewicht 1.739 Kilogramm, Kofferraumvolumen 475 bis 1.392 Liter. Motor: Elektro, 204 PS, 255 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 167 km/h, in 7,8 Sekunden auf Tempo 100, Lithium-Ionen-Polymer-Batterie mit 64,8 kWh, ab 16,2 kWh pro 100 Kilometer, Laden am Gleichstromschnelllader (100 kW) von null auf 80 Prozent in ca. 41 Minuten (maximale Leistungsaufnahme 72 kW). Kraftübertragung: Frontantrieb, Reduktionsgetriebe. Preis: ab 55.740 Euro (Testauto/Listenpreis). Platin = Topmodell (Topausstattung).