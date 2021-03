Selbstbewusst und stattlich steht sie da, die vierte Sorento-Generation. Den 4,81 Meter langen SUV gibt es als Fünf- oder Siebensitzer – und die Topmotorisierung ist ein Plug-in-Hybrid.

Mit einer Systemleistung von 265 PS (Systemdrehmoment 350 Newtonmeter) ist der Südkoreaner mehr als ausreichend motorisiert – der 1,6-Liter-Turbobenziner hat 180 PS, der Elektromotor kommt auf 91 PS. Die Kraft wird über eine sechsgängige Automatik an alle vier Räder weitergeleitet. Als Stromspeicher dient ein Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 13,8 kWh. Detail am Rande: Als erster Kia-Plug-in verfügt die Steckervariante des Sorento über eine unabhängige Wasserkühlung für den Akku.

Kia gibt eine elektrische Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h und eine maximale elektrische Reichweite (laut WLTP) von 57 Kilometer an (der Durchschnittsösterreicher fährt täglich nicht mehr als 34 Kilometer mit dem Auto, so eine Studie). Und: ab 1,58 Liter pro 100 Kilometer, ab 18,4 kWh pro 100 Kilometer, ab 38,4 Gramm CO2 pro Kilometer … Das Ganze funktioniert allerdings nur (halbwegs), wenn man den Wagen auch permanent mit Strom versorgt (sonst ist das Ganze ein Etikettenschwindel, das Kia-Flaggschiff braucht dann gleich rund acht, neun Liter pro 100 Kilometer). Die Batterie kann über den serienmäßigen Typ-2-Ladeanschluss (3,3 kW) an einer entsprechend 240-Volt-Ladestation in knapp dreieinhalb Stunden von null auf 100 Prozent geladen werden.

„Der Sorento vereint als Plug-in-Hybrid Raum, Fahrspaß, Geländekompetenz und nicht zuletzt umweltfreundliche Fortbewegung – wenn man ihn auch regelmäßig ansteckt!“ Gilbert Haake, Pressesprecher Kia Austria

Optisch unterscheidet sich der Plug-in-Hybrid kaum von den anderen Antriebsvarianten. Erkennungsmerkmal ist in erster Linie der Ladeanschluss rechts hinten. Innen bietet das Instrumentendisplay (12,3 Zoll) spezielle Grafiken. Sie informieren über den Ladezustand sowie über den aktuellen Leistungsmix aus Elektro- und Verbrennungsantrieb. Der Akku ist unterhalb der Vordersitze im Fahrzeugboden versteckt. Das heißt: Fast so viel Platz wie beim Diesel (898 zu 910 Liter, Kofferraumvolumen beim Fünfsitzer, Werte bis Fensterhöhe). Und: Der Sorento mit Stecker wird bei seinem Start einer der wenigen siebensitzigen Plug-in-Hybrid-SUVs sein.

Fahreindruck? Einfach souverän – das Zusammenspiel von Benzin- und Elektromotor funktioniert tadellos, und die Batterieposition wirkt sich auch positiv auf das Fahrverhalten aus – äußerst agiles Handling. Da kommt Fahrfreude auf!