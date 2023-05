Cool: Erster Blick auf den neuen Superb und den neuen Kodiaq

Škoda-Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer betont: „Superb und Kodiaq sind zwei wichtige Eckpfeiler unseres Modellportfolios. Daher ist die Einführung der neuen Generationen beider Fahrzeuge von großer Bedeutung für uns. Der Superb ist das Flaggschiff unserer Modellpalette mit Verbrennungsmotoren und wird mit seiner vierten Generation neue Maßstäbe in punkto Komfort und Platzverhältnisse setzen. Die zweite Kodiaq-Generation wird die Themen Sicherheit, Technologie und Vielseitigkeit auf ein neues Level heben. Wir wollen das Beste aus beiden Welten bieten und den Wünschen unserer Kunden entsprechen, daher wird es beide Modelle auch als Plug-in-Hybrid und Mildhybrid geben.“

Neue Features, verbesserte Technologien und neugestaltetes Interieur

Die tschechische Marke wird die vierte Generation ihres Flaggschiffs Superb und die zweite Generation des großen SUVs Kodiaq kommenden Herbnst präsentieren. Zusätzlich zum neuen Exterieur bieten die Modellneuheiten neue Features, verbesserte Technologien und einen komplett neugestalteten Innenraum. Die vierte Superb-Generation wird wie ihr Vorgänger sowohl als Limousine als auch als besonders geräumiger Kombi erhältlich sein, Škoda wird sie am VW-Standort in Bratislava, Slowakei, herstellen. Die neue Kodiaq-Generation entsteht wie schon ihr Vorgänger in Kvasiny, Tschechien.

Zwei Erfolgsgeschichten

Superb und Kodiaq stehen jeweils an der oberen Spitze des Modellangebots bei Limousine und Kombi respektive SUV – beide sind ausgesprochen erfolgreich.

Die Bezeichnung „Superb“ stand in den 1930er-Jahren ursprünglich für das Luxusfahrzeug von Škoda. Zwischen 2001 und 2008 wurde die erste moderne Superb-Generation fast 137.000-mal verkauft. Als erstes Škoda-Modell erhielt der Superb Hightech-Features wie Bi-Xenonscheinwerfer, das automatische Tiptronic-Getriebe und die Coming-Home-Funktion. Die zweite Generation folgte 2008. Mit ihr konnten sich die Kunden erstmals auf Wunsch für Allradantrieb entscheiden. Der Combi erschien 2009 und erfuhr eine sogar noch größere Nachfrage als die Limousine. Insgesamt lieferte Škoda 618.000 Exemplare der zweiten Superb-Generation an Kunden weltweit aus. Die im Februar 2015 eingeführte dritte Generation bot in beiden Karosserievarianten noch mehr Raum für Passagiere und Gepäck. Sie war noch wirtschaftlicher, stieß weniger Emissionen aus und erhielt innovative Assistenzsysteme für nochmals verbesserte Sicherheit. 2019 wertete Škoda das Flaggschiff auf und führte mit dem Superb iV den ersten Plug-in-Hybrid der Marke ein. Bis heute wurden über 770.000 Exemplare der dritten Superb-Generation an Kunden ausgeliefert.

Die neue Superb Limousine ... Foto: Škoda

Der neue Superb Combi ... Foto: Škoda

Der Kodiaq kam 2016 als Speerspitze der Škoda-SUV–Offensive auf den Markt – bislang wurden über 740.000 Einheiten verkauft. Das auf Wunsch als Siebensitzer erhältliche Modell übertrug die aufregende, kristalline Škoda-Designsprache ins SUV-Segment. 2018 folgte der sportliche Kodiaq RS, 2021 erfuhr das Modell eine umfangreiche Aufwertung. Über 40 Auszeichnungen unterstreichen die herausragenden Qualitäten und große Beliebtheit des großen Škoda-SUVs.