Werbung

Es grünt bei den Tschechen. Das ist an sich nichts Neues. Kräftiges Grün ist eines der markanten Markenzeichen. Doch das aktuelle (Er-)Grünen zeigt neue Schattierungen: Smaragd und Elektro, als Zeichen der nächsten Nachhaltigkeitsstufe.

Die führt in die Zukunft, die elektrisch geprägt ist. Bis 2030 sollen 70 Prozent aller neuen Škodas Stromer sein. Das haben die Tschechen bereits in ihrem Strategieplan verkündet. Dafür wendet die VW-Tochter in den kommenden fünf Jahren 5,6 Milliarden Euro auf, steckt weitere 700 Millionen in die Digitalisierung und zusätzliche 500 Millionen in die Mitarbeiterqualifizierung.

Das Showcar Vision 7S ist Vorreiter unserer neuen Designsprache!“ GREGOR WAIDACHER, Pressesprecher Škoda Österreich

Ein erster Vorbote verkörpert auf mehreren Ebenen die Zukunftsvision der Škoda-Leute: das Concept Car Vision 7S. Ein Elektro-SUV (oder -Crossover), basierend auf dem MEB- Baukasten, mit bis zu sieben Sitzen (neu: eine zentrale Babyschale), bis zu 700 Kilometern Reichweite (89-kWh-Akku) und bis zu 200 kW Ladeleistung. Richtungsweisend ist die neue Designsprache: reduziert bis auf das Äußerste und dennoch unverkennbar Škoda.

Im Zeichen der Reduktion steht ebenso das modifizierte Marken-Logo, das Hatschek ist weg, auch im Sinne einer Internationalisierung, nicht in allen Schriftsprachen tut man sich damit leicht. Im Design steckt Herz- und Steirerblut: Karl Neuhold, Head of Exterior Design, ist Initiator des starken Charakters der aktuellen und künftigen Škodas, und er ist voll da- von überzeugt, dass seine Kreationen auch ohne Pfeil-Plakette zweifelsfrei erkennbar bleiben. Denn auf dem Showcar, das in Prag im Rampenlicht posierte, prangte keine einzige davon.

Novitäten präsentiert nebst erweiterten Praxisdetails (Simply Clever) das ebenfalls geradlinig unverschnörkelt gezeichnete Interieur des Vision 7S, dazu gehört unter anderem ein drehbares Display.

Der erste Neue im Zeichen der modifizierten Designsprache wird ein elektrisch angetriebener Kompakt-SUV unterhalb des Enyaq iV sein. Der kommt 2024. Bis 2026 folgen zwei weitere Vollstromer: ein Kleinwagen und die Serienversion des Vision 7S. Doch auch auf die aktuellen Modelle vergisst man nicht. 2023 debütiert der neue Superb, 2024 ist die nächste Generation des Kodiaq dran – und der Octavia setzt seine Karriere mit umfassender Evolutionierung fort.