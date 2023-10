Neuer Kodiaq: Die Erfolgsstory wird fortgesetzt

2016 kam der Kodiaq erstmals auf den Markt – und trug wesentlich zum Wachstum von Škoda bei. Bis heute wurde er knapp 850.000-mal produziert, von der ersten Generation gab es in Österreich bis dato mehr als 14.000 Verkäufe.

Jetzt scharrt die zweite Generation des großen Bären (der Name Kodiaq wurde abgeleitet vom Kodiakbären) in den Startlöchern. Kodiaq Nummer 2 ist ein komplett neues Auto! Wuchtig(er) und selbstbewusst(er) der Auftritt. In der Länge legte der Tscheche zu – um 61 Millimeter auf 4.758 Millimeter. Mehr als gelungen präsentiert sich das Design, mit Elementen der neuen Modern-Solid-Designsprache. Innen gibt es zudem mehr Platz (Kofferraumvolumen zweisitzig 2.105 Liter; auf Wunsch auch siebensitzig) und mehr Nachhaltigkeit – siehe recycelte Textilien und umweltfreundlich gegerbtes Leder. Der Automatikhebel befindet sich nun an der Lenksäule, die Mittelkonsole wirkt dadurch besonders ausgeräumt. Ein Novum für Škoda: die neuen Smart Dials (digitale Drehregler). Neue Simply-Clever-Details sind ebenfalls vorhanden: ein Displayreiniger in der Mittelkonsole und ein Ablagefach im Mitteltunnel vor der verschiebbaren Rücksitzbank.

Der neue Kodiaq hebt die von unseren Kundinnen und Kunden geschätzten Škoda-Qualitäten auf ein neues Level! Wolfgang Wurm, Geschäftsführer Škoda Österreich

Foto: Škoda

Der neue Kodiaq fährt erstmals mit einem Plug-in-Hybridantrieb. Eine Systemleistung von 204 PS sorgt für ein ordentliches Vorankommen. Und im elektrischen Fahrmodus soll der SUV weit kommen – von mehr als 100 Kilometern spricht der Hersteller (Batterie mit 25,7 kWh). Damit das Aufladen nicht zu lange dauert, braucht der Kodiaq nicht an Schnellladesäulen vorbeifahren – hier sind bis zu 50 kW Ladeleistung möglich. Weitere motorische Premiere: Mildhybridtechnik beim 150-PS-Benziner. Auf Wunsch gibt es die dynamische Fahrwerksregelung DCC Plus: Sie ermöglicht eine verbesserte Fahrdynamik und einen höheren Fahrkomfort.

Wir freuen uns auf die erste Ausfahrt!

Neu: Škoda Kodiaq

Ab Anfang 2024 bestellbar, Markteinführung im zweiten Quartal 2024. Preise noch unbekannt. Motoren: 1.5 TSI Mildhybrid mit 150 PS, 1.5 TSI Plug-in-Hybrid mit 204 PS, 2.0 TSI mit 204 PS, 2.0 TDI mit 150 PS und 2.0 TDI mit 193 PS. Topbenziner und Topdiesel mit Allradantrieb, alle Motoren mit Direktschaltgetriebe. Dieselanteil erste Generation: 79 Prozent.

Foto: Škoda